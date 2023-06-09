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Haberler Galeri 45 günde -8 kilo garantili Pelin Karahan diyeti! Yemeden içmeden kesmeden çatır çatır yağ yakın! İşte 57'den 49'a düşme sırrı...

45 günde -8 kilo garantili Pelin Karahan diyeti! Yemeden içmeden kesmeden çatır çatır yağ yakın! İşte 57'den 49'a düşme sırrı...

Aldığı kilolarla gündeme gelen Pelin Karahan, şimdilerde sosyal medya kullanıcılarının fit görüntüsüyle dillerinde. Kısa sürede eski formunu yakalayan güzel oyuncunun zayıflama sırrı ise merak konusu oldu. Karahan özellikle yeme düzenini baştan aşağı değiştirdiğini söyledi. İşte 45 günde 8 kilo veren Pelin Karahan'ın garantili çatır çatır yağ yakma formülü...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2023 23:00
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45 günde -8 kilo garantili Pelin Karahan diyeti! Yemeden içmeden kesmeden çatır çatır yağ yakın! İşte 57’den 49’a düşme sırrı...

Aldığı kilolarla gündeme gelen Pelin Karahan, şimdilerde sosyal medya kullanıcılarının fit görüntüsüyle dillerinde. Kısa sürede eski formunu yakalayan güzel oyuncunun zayıflama sırrı ise merak konusu oldu. Karahan özellikle yeme düzenini baştan aşağı değiştirdiğini söyledi. İşte 45 günde 8 kilo veren Pelin Karahan'ın garantili çatır çatır yağ yakma formülü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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45 günde -8 kilo garantili Pelin Karahan diyeti! Yemeden içmeden kesmeden çatır çatır yağ yakın! İşte 57’den 49’a düşme sırrı...

Pelin Karahan, hayatında sporun daima yeri olduğunu ve özellikle beslenme sistemine dikkat ettiğini vurguluyor. 2 çocuk annesi yıldız, birçok kişi gibi aşırı diyetler yerine ne yediği konusunda daha bilinçli hareket ettiğini dile getiriyor.

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45 günde -8 kilo garantili Pelin Karahan diyeti! Yemeden içmeden kesmeden çatır çatır yağ yakın! İşte 57’den 49’a düşme sırrı...

Üstelik yemeğe de çok düşkün olduğunu belirten Karahan, önceleri yedikklerinin sağlıklı olup olmadığı konusunda dikkatli davranmadığını, sadece keyif aldığı yemekleri yediğini anlattı. Fakat tüm bunları bırakmak için beslenme tarzını değiştirerek farklı bir yola girdiğini de dile getirdi.

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45 günde -8 kilo garantili Pelin Karahan diyeti! Yemeden içmeden kesmeden çatır çatır yağ yakın! İşte 57’den 49’a düşme sırrı...

Yaz ortası gibi başladığı diyetini diyetisyen eşliğinde doğru bir şekilde uygulayan yıldız, ketojenik beslenme tarzı sayesinde 1,5 ayda 8 kilo verdiğini ve 57 kilodan 49 kiloya düştüğünü anlattı. Sadece beslenme değil, aynı zamanda sporla da bunu destekleyen Pelin Karahan, fit bir bedene sahip olmasının en önemli sırrının beslenme ve spordan geçtiğini hayranlarına anlattı.

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45 günde -8 kilo garantili Pelin Karahan diyeti! Yemeden içmeden kesmeden çatır çatır yağ yakın! İşte 57’den 49’a düşme sırrı...

KETOJENİK DİYET NEDİR VE NASIL UYGULANIR?

Ketojenik diyet (veya kısaca keto diyeti), birçok sağlık yararı sunan düşük karbonhidratlı, yüksek yağ içeriğine sahip bir diyettir. Aslında, birçok araştırma, bu tür bir diyetin kilo vermenize ve sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabileceğini gösteriyor.