45 günde -8 kilo garantili Pelin Karahan diyeti! Yemeden içmeden kesmeden çatır çatır yağ yakın! İşte 57’den 49’a düşme sırrı...

Üstelik yemeğe de çok düşkün olduğunu belirten Karahan, önceleri yedikklerinin sağlıklı olup olmadığı konusunda dikkatli davranmadığını, sadece keyif aldığı yemekleri yediğini anlattı. Fakat tüm bunları bırakmak için beslenme tarzını değiştirerek farklı bir yola girdiğini de dile getirdi.