10 Haziran 2023, Cumartesi
45 günde -8 kilo garantili Pelin Karahan diyeti! Yemeden içmeden kesmeden çatır çatır yağ yakın! İşte 57'den 49'a düşme sırrı...
Aldığı kilolarla gündeme gelen Pelin Karahan, şimdilerde sosyal medya kullanıcılarının fit görüntüsüyle dillerinde. Kısa sürede eski formunu yakalayan güzel oyuncunun zayıflama sırrı ise merak konusu oldu. Karahan özellikle yeme düzenini baştan aşağı değiştirdiğini söyledi. İşte 45 günde 8 kilo veren Pelin Karahan'ın garantili çatır çatır yağ yakma formülü...
Giriş Tarihi: 09.06.2023 23:00
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