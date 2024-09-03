03 Eylül 2024, Salı
Müge Anlı'da cinayet itirafı: Mehmet Yörük'ü kim öldürdü?
Müge Anlı Tatlı Sert programında 12 Nisan 2024 günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Mehmet Yörük olayı işlendi. 53 yaşındaki Yörük'ün oğlu Ömer Furkan Yörük, babasının şüpheli ölümünde annesi Sebile'yi suçladı. Müge Anlı'nın bugünkü yayında ise Sebile, cinayet itirafında bulundu. Sebile canlı yayında yaptığı itirafta Yörük'ün zehirli su ile öldürüldüğünü söyledi.
Giriş Tarihi: 03.09.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 12:40