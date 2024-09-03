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Müge Anlı'da cinayet itirafı: Mehmet Yörük'ü kim öldürdü?

Müge Anlı Tatlı Sert programında 12 Nisan 2024 günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Mehmet Yörük olayı işlendi. 53 yaşındaki Yörük'ün oğlu Ömer Furkan Yörük, babasının şüpheli ölümünde annesi Sebile'yi suçladı. Müge Anlı'nın bugünkü yayında ise Sebile, cinayet itirafında bulundu. Sebile canlı yayında yaptığı itirafta Yörük'ün zehirli su ile öldürüldüğünü söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.09.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 12:40
Müge Anlı’da cinayet itirafı: Mehmet Yörük’ü kim öldürdü?
Müge Anlı’da cinayet itirafı: Mehmet Yörük’ü kim öldürdü?
Müge Anlı’da cinayet itirafı: Mehmet Yörük’ü kim öldürdü?
Müge Anlı’da cinayet itirafı: Mehmet Yörük’ü kim öldürdü?
Müge Anlı’da cinayet itirafı: Mehmet Yörük’ü kim öldürdü?

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında Nisan ayında süpheli bir şekilde vefat eden Mehmet Yörük'ün cinayete kurban gidip gitmediği merak konusu oluyordu. Yörük'ün eşi Sebile'den şoke eden itiraf geldi.