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Haberler Galeri Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi de tanıdık çıktı! Sosyal medyada fenomen...

Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi de tanıdık çıktı! Sosyal medyada fenomen...

atv ekranlarına bomba gibi bir dizi geliyor. Burak Deniz'in başrolünde olduğu Bir Gece Masalı dizisinde Canfeza karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayatı merak konusu oldu. Coşkun'un hayatını merak edip araştıranlar annesinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Meğer güzel oyuncunun ünlü olmasında annesinin payı varmış. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun fenomen annesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.09.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 14:44
Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun bakın nasıl ünlü olmuş! Meğerse annesi yıllar önce...

atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı için beklenen gün geldi. Başrollerinde Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı şimdiden merak konusu oldu.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun bakın nasıl ünlü olmuş! Meğerse annesi yıllar önce...

İlk bölümüyle bugün ekranlara gelecek olan dizide Canfeza'ya hayat verecek olan Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayat ıda en çok merak edilenler arasına girdi.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun bakın nasıl ünlü olmuş! Meğerse annesi yıllar önce...

Yer aldığı dizilerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu, meğerse annesi sayesinde tanınmış.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun bakın nasıl ünlü olmuş! Meğerse annesi yıllar önce...

Coşkun'un annesi Miraç Gündüz'ün Instagram'da 50 bine yakın takipçisi bulunuyor. Gündüz, kızının hayranlarıyla birebir diyalog kurmaktan da çekinmiyor.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun bakın nasıl ünlü olmuş! Meğerse annesi yıllar önce...

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

15 Nisan 2005 İstanbul doğumlu Su Burcu Yazgı Coşkun, kariyerine 2012 senesinde çocuk oyuncu olarak başladı.