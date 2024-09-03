03 Eylül 2024, Salı
Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi de tanıdık çıktı! Sosyal medyada fenomen...
atv ekranlarına bomba gibi bir dizi geliyor. Burak Deniz'in başrolünde olduğu Bir Gece Masalı dizisinde Canfeza karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayatı merak konusu oldu. Coşkun'un hayatını merak edip araştıranlar annesinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Meğer güzel oyuncunun ünlü olmasında annesinin payı varmış. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun fenomen annesi...
Giriş Tarihi: 03.09.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 14:44