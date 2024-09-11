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Müge Anlı'da bir garip olay! Evden kaçan karısını sevgilisiyle aramaya geldi

Abdülhalim Eliş, 3 çocuğuyla birlikte evden kaçan eşi Leyla Eliş'i bulmak için Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı. Ancak Abdülhalim'in yayına sevgilisi Seher ile birlikte gelmesi büyük bir şaşkınlık yarattı. Abdülhalim, sosyal medyada tanıştığı kadınlarla görüşüp maddi yardım aldığını ve bu durumu eşinin de bildiğini söyledi. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.09.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:16
Müge Anlı’da bir garip olay! Evden kaçan karısını sevgilisiyle aramaya geldi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, her hafta yaşanan dikkat çekici olaylara bir yenisi daha eklendi. Abdülhalim Eliş, 26 yıllık eşi Leyla Eliş'in kaybolmasının ardından, Müge Anlı'dan eşini bulmak için yardım talep etti. Ancak, program sırasında Abdülhalim'in yanlattıkları büyük bir şaşkınlık yarattı.

Müge Anlı’da bir garip olay! Evden kaçan karısını sevgilisiyle aramaya geldi

Abdülhalim, 7 ay önce sosyal medyadan tanıştığı Seher'le, evden kaçan eşini bulmak için Müge Anlı stüdyolarına geldi.

Seher'in kendisine yardım ettiğini söyleyen Abdülhalim,"Ben izin günlerimde kadınlarla buluşup para alıyordum, eşim de buna razıydı. Karım beni parayla satıyordu." diyerek, sosyal medyada tanıştığı kadınlardan aldığı yardımlar sayesinde faturalarını ödediğini ve yiyecek temin ettiğini belirtti. Ancak, maddi destek kesildikten sonra evde huzurun bozulduğunu ve eşinin bu durumdan dolayı kendisini terk ettiğini ifade etti.

Müge Anlı’da bir garip olay! Evden kaçan karısını sevgilisiyle aramaya geldi

"KARIM BENİ PARAYLA SATIYOR"

Eşinin kendisini fuhşa sürüklediğini iddia eden Eliş, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: Eşimin rızasıyla sosyal medyadan tanıştığım kadınlardan para alıyordum. Otobüs ve yol paramı veriyordu. Onun rızası var her şeyden haberi var. Karım beni parayla satıyor. Ama inkar ediyor.Eşim turşuyu çok seviyorum diyordu. Üzüm yaprağını da. Gittiğim kişilerin evinden bunları da aldım. Eşim Leyla geri dönsün. Başka iş bulacağım. Aldığım paralarla eşimin akbili yüklüyor, faturalarını ödüyordum. Kendime bir çorap ve atlet almadım. Hep onlara yedirdim. Hatalarımdan ders aldım. Kendim buldum kendim ettim. Para gelirken iyiydi. Ben bunu istemiyordum."

Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı, "Yıllarca şiddete uğrayan, fuhuş bataklığına düşen kadınları gördüm. Ama ilk defa bir erkek gördüm." dedi.

Müge Anlı’da bir garip olay! Evden kaçan karısını sevgilisiyle aramaya geldi

SANAL ARKADAŞI DİNİ NİKAHLI ÇIKTI

Seher ise "Elimi sallasam ellisi Leyla, Abdülhalim'e mi kaldım" diyerek ikinci bir şok yaşattı.

Sevgilisi Abdülhalim için karısı Leyla'ya gel çağrısı yapan Seher tüm stüdyoyu şaşırtırken, ardından Abdülhalim ve Seher'in imam nikahı kıydığı ortaya çıktı.

Müge Anlı’da bir garip olay! Evden kaçan karısını sevgilisiyle aramaya geldi

"SANAL ARKADAŞIM SENİ GERİ İSTİYOR"

Seher, Leyla'nın programa katılması için Abdülhalim'i ve stüdyoyu şaşırtan bir şekilde çağrıda bulundu. Seher, imam nikahlı eşi Abdülhalim için "Leylacığım, sanal arkadaşım seni geri istiyor" diyen Seher, Müge Anlı'yı iyice çileden çıkardı.