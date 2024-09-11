11 Eylül 2024, Çarşamba
Müge Anlı'da bir garip olay! Evden kaçan karısını sevgilisiyle aramaya geldi
Abdülhalim Eliş, 3 çocuğuyla birlikte evden kaçan eşi Leyla Eliş'i bulmak için Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı. Ancak Abdülhalim'in yayına sevgilisi Seher ile birlikte gelmesi büyük bir şaşkınlık yarattı. Abdülhalim, sosyal medyada tanıştığı kadınlarla görüşüp maddi yardım aldığını ve bu durumu eşinin de bildiğini söyledi. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları...
Giriş Tarihi: 11.09.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:16