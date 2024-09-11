Müge Anlı’da bir garip olay! Evden kaçan karısını sevgilisiyle aramaya geldi

"KARIM BENİ PARAYLA SATIYOR"

Eşinin kendisini fuhşa sürüklediğini iddia eden Eliş, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: Eşimin rızasıyla sosyal medyadan tanıştığım kadınlardan para alıyordum. Otobüs ve yol paramı veriyordu. Onun rızası var her şeyden haberi var. Karım beni parayla satıyor. Ama inkar ediyor.Eşim turşuyu çok seviyorum diyordu. Üzüm yaprağını da. Gittiğim kişilerin evinden bunları da aldım. Eşim Leyla geri dönsün. Başka iş bulacağım. Aldığım paralarla eşimin akbili yüklüyor, faturalarını ödüyordum. Kendime bir çorap ve atlet almadım. Hep onlara yedirdim. Hatalarımdan ders aldım. Kendim buldum kendim ettim. Para gelirken iyiydi. Ben bunu istemiyordum."

Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı, "Yıllarca şiddete uğrayan, fuhuş bataklığına düşen kadınları gördüm. Ama ilk defa bir erkek gördüm." dedi.