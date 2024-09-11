11 Eylül 2024, Çarşamba
Burak Özçivit'e ikizi kadar benzeyen kız kardeşine bakın!
atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Fahriye Evcen ile evliliğinden 2 evladı olan Özçivit, bu kez kız kardeşiyle gündemde. Yakışıklı oyuncunun kız kardeşi Burçun'u görenler "Abisinin kopyası" demeden edemedi. İşte Burak Özçivit'in dünya güzeli kardeşi...
Giriş Tarihi: 11.09.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 15:42