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Haberler Galeri Burak Özçivit'e ikizi kadar benzeyen kız kardeşine bakın!

Burak Özçivit'e ikizi kadar benzeyen kız kardeşine bakın!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Fahriye Evcen ile evliliğinden 2 evladı olan Özçivit, bu kez kız kardeşiyle gündemde. Yakışıklı oyuncunun kız kardeşi Burçun'u görenler "Abisinin kopyası" demeden edemedi. İşte Burak Özçivit'in dünya güzeli kardeşi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.09.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 15:42
Burak Özçivit’e ikizi kadar benzeyen kız kardeşine bakın!

Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit, sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

Burak Özçivit’e ikizi kadar benzeyen kız kardeşine bakın!

Karan ve Kerem isminde iki oğulları olan Özçivit çifti, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

Burak Özçivit’e ikizi kadar benzeyen kız kardeşine bakın!

Instagram hesabından 25 milyondan fazla takipçi bulunan Burak Özçivit'in ailesi de merak konusu oluyor.

Burak Özçivit’e ikizi kadar benzeyen kız kardeşine bakın!

Yakışıklı oyuncunun hayatını merak edip araştıranlar ise kız kardeşini görence şaşıp kalıyor.

Burak Özçivit’e ikizi kadar benzeyen kız kardeşine bakın!

Burak Özçivit ile kız kardeşi Burçun Özçivit'i yan yana görenler, ne kadar benzediklerini konuşuyor.