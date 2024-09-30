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Müge Anlı'da akılalmaz olay: Nikahsız düğün yaptı çocuğuyla ortada kaldı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen olay akllara durgunluk verdi. Programa katılan Banu Çelen, nikahsız düğün yaptığı Murat Gümüş tarafından dolandırıldığını iddia etti. Genç kadın, aynı zamanda Gümüş'ten bir çocuğu olduğunu belirterek yaşadığı durumu detaylarıyla anlattı. Banu Çelen, canlı yayında yüzleştiği Murat Gümüş'ün evli ve çocuklu olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.09.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 13:47
Müge Anlı’da akılalmaz olay: Nikahsız düğün yaptı çocuğuyla ortada kaldı!

Müge Anlı'da gündeme olay akıllara durgunluk verdi. Banu Çelen, "Çocuğumun babası evlilik vaadiyle dolandırdı" diyerek Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı’da akılalmaz olay: Nikahsız düğün yaptı çocuğuyla ortada kaldı! 1 milyon TL dolandırıldı

Nikahsız bir düğün yaparak bebeğiyle tek başına kalan Banu, "Bana kendi paramla düğün yaptırdı. Düğünde takılanları da çaldı. 1 milyon TL zarara uğradım" iddialarında bulundu.

Müge Anlı’da akılalmaz olay: Nikahsız düğün yaptı çocuğuyla ortada kaldı! 1 milyon TL dolandırıldı

NİKAHSIZ DÜĞÜN YAPTI ALTINLARLA KAÇTI!

Murat Gümüş ile TikTok üzerinden tanıştığını anlatan Banu, Gümüş'ün evlenip ayrıldığını, hayatında imam nikahıyla yaşadığı Eylül isimli birinin olduğunu ve onu trafik kazasında kaybettiğini söylediğini aktardı. Banu, "O gün kendisiyle konuştuk ve ertesi gün çıktı geldi. Kendini sevdirdi. Ailenin içine girdi" diye ekledi.

Kendi aralarında yüzük takan çift, nişanlılık sürecinde bebek haberi aldı. Banu, "Cezaevine girebilirim" diyerek nikah masasına oturmayı beklerken, nikahsız bir düğün yaptığını belirtti.

Müge Anlı’da akılalmaz olay: Nikahsız düğün yaptı çocuğuyla ortada kaldı! 1 milyon TL dolandırıldı

Gümüş'ün 5 bankadan kredi kartı çıkarttığını ve düğün ödemelerini bu kartlarla yaptığını ifade eden Banu, ayrıca babasından da destek aldığını söyledi:

"Bana, 'Birini vururken görüntüm alınmış. Şantaj yapıyorlar. Ya sermayemi yedireceğim ya da cezaevine gireceğim' diyerek babamdan 500 bin TL aldı."

Müge Anlı’da akılalmaz olay: Nikahsız düğün yaptı çocuğuyla ortada kaldı! 1 milyon TL dolandırıldı

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!

Kredi kartı borçlarını ödemeyen Banu Çelen, Murat Gümüş'ün yalanlarının tek tek ortaya çıktığını ifade etti. Abisinin yanına gittiğinde, "Benim kardeşim zaten evli ve 3 çocuğu var" gerçeğiyle yüzleşince büyük bir şok yaşadı.