30 Eylül 2024, Pazartesi
Müge Anlı'da akılalmaz olay: Nikahsız düğün yaptı çocuğuyla ortada kaldı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen olay akllara durgunluk verdi. Programa katılan Banu Çelen, nikahsız düğün yaptığı Murat Gümüş tarafından dolandırıldığını iddia etti. Genç kadın, aynı zamanda Gümüş'ten bir çocuğu olduğunu belirterek yaşadığı durumu detaylarıyla anlattı. Banu Çelen, canlı yayında yüzleştiği Murat Gümüş'ün evli ve çocuklu olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı.
Giriş Tarihi: 30.09.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 13:47