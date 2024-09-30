Müge Anlı’da akılalmaz olay: Nikahsız düğün yaptı çocuğuyla ortada kaldı!

NİKAHSIZ DÜĞÜN YAPTI ALTINLARLA KAÇTI!

Murat Gümüş ile TikTok üzerinden tanıştığını anlatan Banu, Gümüş'ün evlenip ayrıldığını, hayatında imam nikahıyla yaşadığı Eylül isimli birinin olduğunu ve onu trafik kazasında kaybettiğini söylediğini aktardı. Banu, "O gün kendisiyle konuştuk ve ertesi gün çıktı geldi. Kendini sevdirdi. Ailenin içine girdi" diye ekledi.

Kendi aralarında yüzük takan çift, nişanlılık sürecinde bebek haberi aldı. Banu, "Cezaevine girebilirim" diyerek nikah masasına oturmayı beklerken, nikahsız bir düğün yaptığını belirtti.