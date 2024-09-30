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Haberler Galeri Karadut'un Tayfun'u Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Güzellik desen var...

Karadut'un Tayfun'u Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Güzellik desen var...

atvnin iddialı dizisi Karadut'ta 'Tayfun Karca' rolünü canlandıran Şükrü Özyıldız, hem başarılı oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özyıldız'ın sevgilisinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 36 yaşındaki yakışıklı oyuncunun gizemli aşkı meğerse sosyal medya fenomeniymiş. İşte Şükrü Özyıldız'ın esmer güzeli sevgilisi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.09.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 15:35
Karadut’un Tayfun’u Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Güzellik desen var...

İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Kakak ve Naz Elmas gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda olduğu "Karadut" dizisi pazartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanıyor.

Karadut’un Tayfun’u Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Güzellik desen var...

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide "Tayfun Karca" karakterine hayat veren Şükrü Özyıldız, sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

Karadut’un Tayfun’u Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Güzellik desen var...

Kış Güneşi, benim Hala Umudum Var, Tatlı Küçük Yalancılar, Şeref Meselesi gibi yapımlarla da tanınan oyuncuyu sosyal medya hesabından takip edenler, sevgilisini görence şaşıp kalıyor.

Karadut’un Tayfun’u Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Güzellik desen var...

Yakışıklı oyuncu meğerse sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile birlikteymiş. İkilinin aşkı, "Gossippasta" tarafından paylaşılan aşağıdaki görüntüyle belgelenmişti.

Karadut’un Tayfun’u Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Güzellik desen var...

Fenomen isim, 666 binden fazla takipçili Instagram hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Çetinkaya çeşitli reklam projelerinde yer alıyor.