30 Eylül 2024, Pazartesi
Karadut'un Tayfun'u Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Güzellik desen var...
atvnin iddialı dizisi Karadut'ta 'Tayfun Karca' rolünü canlandıran Şükrü Özyıldız, hem başarılı oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özyıldız'ın sevgilisinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 36 yaşındaki yakışıklı oyuncunun gizemli aşkı meğerse sosyal medya fenomeniymiş. İşte Şükrü Özyıldız'ın esmer güzeli sevgilisi...
Giriş Tarihi: 30.09.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 15:35