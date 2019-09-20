Müge Anlı taklidini yapan fenomeni buldu! Müge Anlı o fenomene ulaştı!

Müge Anlı'dan internet fenomenine jest! Müge Anlı ATV ekranlarındaki programıyla Türkiye'nin sevgilisi olmaya devam ediyor. İnternet fenomeni Tansu Arif Dayan'ın yaptığı videoları gören Müge Anlı, çok güldüğünü açıkladı. Bu açıklamanın ardından internet fenomeninden de bir açıklama geldi. Tansu Arif Dayan da sosyal medya hesabından Müge Anlı'dan gelen hediyeyle paylaşım yaptı. Müge Anlı taklidini yapan Tansu Arif Dayan'ın başarısından etkilenirken, genç fenomenden programında da söz etti. Sosyal medya fenomeni de yeni sezonun başlaması ve Müge Anlı'nın beğenmesi nedeniyle videolarına devam edeceğini ifade etti. Genç fenomen Müge Anlı'ya yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

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