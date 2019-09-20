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Müge Anlı taklidini yapan fenomeni buldu! Müge Anlı o fenomene ulaştı!

Müge Anlı'dan internet fenomenine jest! Müge Anlı ATV ekranlarındaki programıyla Türkiye'nin sevgilisi olmaya devam ediyor. İnternet fenomeni Tansu Arif Dayan'ın yaptığı videoları gören Müge Anlı, çok güldüğünü açıkladı. Bu açıklamanın ardından internet fenomeninden de bir açıklama geldi. Tansu Arif Dayan da sosyal medya hesabından Müge Anlı'dan gelen hediyeyle paylaşım yaptı. Müge Anlı taklidini yapan Tansu Arif Dayan'ın başarısından etkilenirken, genç fenomenden programında da söz etti. Sosyal medya fenomeni de yeni sezonun başlaması ve Müge Anlı'nın beğenmesi nedeniyle videolarına devam edeceğini ifade etti. Genç fenomen Müge Anlı'ya yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

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Giriş Tarihi: 20.09.2019 19:52 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 19:53
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Müge Anlı taklidini yapan fenomeni buldu! Müge Anlı o fenomene ulaştı!

ATV ekranlarında 12 yıldır program yapan Müge Anlı, sosyal medyada taklidi yapan genç fenomeni buldu. Müge Anlı'nın ekibinin sosyal medyadaki videoları izletmesi üzerine Müge Anlı harekete geçti. Müge Anlı Türkiye'nin sosyal medya gündemine oturan vieoları çeken genç fenomene ulaştı.

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Müge Anlı taklidini yapan fenomeni buldu! Müge Anlı o fenomene ulaştı!

Müge Anlı geçtiğimiz ay ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki başarısı nedeniyle ödül almıştı. Yılın Reality Programı Medya Oscarı dalında aday gösterilen Müge Anlı, ödülün sahibi oldu.

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Müge Anlı taklidini yapan fenomeni buldu! Müge Anlı o fenomene ulaştı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından belirli bölümleri alarak taklit eden genç fenomen Tansı Arif Dayan, Müge Anlı'nın da dikkatini çekti.

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Müge Anlı taklidini yapan fenomeni buldu! Müge Anlı o fenomene ulaştı!

Müge Anlı'nın ekibinin videoları izletmesi üzerine kahkahalara boğuldunu belirten Müge Anlı, Dayan'ı başarılı buldu.

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Müge Anlı taklidini yapan fenomeni buldu! Müge Anlı o fenomene ulaştı!

Müge Anlı bugünkü (20 Eykük) programında da bu konudan söz etti.