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Müge Anlı ‘milletvekili oluyor’ iddialarını tiye aldı! “25 falan yapın da şanımız yürüsün”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı, sosyal medyada yayılan 'milletvekili oluyor' iddialarını tiye aldı. Twitter'da gündem olduğunu söyleyerek konu hakkında açıklama yapan usta gazeteci, "Kulislerde 2 ve 2.5 oyum olduğuna inanılıyormuş. 2.5 az, madem yapacaksanız yüzde 25 falan yapında şanımız yürüsün" diyerek haberi yapanlarla alay etti. İşte Müge Anlı'nın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 20.03.2023 12:47
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Müge Anlı ‘milletvekili oluyor’ iddialarını tiye aldı! “25 falan yapın da şanımız yürüsün”

Müge Anlı sosyal medyada yayınlan milletvekili teklif edildiği iddialarına canlı yayında cevap verdi. Çıkan haberleri tiye alan usta gazeteci "Bir kere çok az. Sırf 2 buçuğa razı olmam. Niye 2.5 olsun ya! Ben bugün kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı ‘milletvekili oluyor’ iddialarını tiye aldı! “25 falan yapın da şanımız yürüsün”

Bir arkadaşından aldığı mesajlar Twitter'da 'Trend Topic' olduğunu öğrenen usta gazeteci Müge Anlı, "Ben de valla oturduğum yerde niye TT oluyorsam? Hiç haberim bile yok. Benim Twitter'ım da yok" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı ‘milletvekili oluyor’ iddialarını tiye aldı! “25 falan yapın da şanımız yürüsün”

"OTURDUĞUNUZ YERDEN ABUK SUBUK HABERLER YAPMAYIN"

Twitter'da neden gündem olduğuna açıklık getiren Müge Anlı "Bana AK Parti'den milletvekilliği teklifi gelmiş" dedi.

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Müge Anlı ‘milletvekili oluyor’ iddialarını tiye aldı! “25 falan yapın da şanımız yürüsün”

"Milletvekilliği teklifi gelmiş bana AK Parti'den. Ama iktidar kulislerinde benim yüzde 2 ve 2 buçuk oyum olduğuna inanılıyormuş." diyen araştırmacı gazeteci Müge Anlı çıkan iddiaları şu sözlerle ti'ye aldı:

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Müge Anlı ‘milletvekili oluyor’ iddialarını tiye aldı! “25 falan yapın da şanımız yürüsün”

"Bir kere çok az. Sırf 2 buçuğa razı olmam. Niye 2.5 olsun ya! Ben bugün kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum. Hiç! Ama böyle oturduğunuz yerden benimle ilgili abuk subuk haberler yapmayın vallahi. Benim hiç siyasetle alakam yok. Yapmak istersem, onu da biliyorsunuz ki yaparım. Meclis'te de kadınlar görürsünüz, bakanlıkta da kadınlar görürsünüz, ekranda da kadınlar görürsünüz. İstesem yaparım ama yok.