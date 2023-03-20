Seda Sayan Çağlar Ökten’le yeni evini paylaşmıştı! Lüks villasının altından bakın ne çıktı

10 ay önce nikah masasına oturan Seda Sayan ve Çağlar Ökten yeni evlerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sayan'ın dekorasyonuyla özel olarak ilgilendiği evi için 4 milyon dolar ödediği iddiası gündeme gelmişti. Ancak evle ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde her detayını paylaştığı evin yeni olmadığı ortaya çıktı.