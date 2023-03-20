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Seda Sayan Çağlar Ökten’le yeni evini paylaşmıştı! Lüks villasının altından bakın ne çıktı

10 ay önce nikah masasına oturan Seda Sayan ve Çağlar Ökten yeni evlerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sayan'ın dekorasyonuyla özel olarak ilgilendiği evi için 4 milyon dolar ödediği iddiası gündeme gelmişti. Ancak evle ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde her detayını paylaştığı evin yeni olmadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.03.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 11:53
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Seda Sayan Çağlar Ökten’le yeni evini paylaşmıştı! Lüks villasının altından bakın ne çıktı

10 ay önce sade bir törenle dünyaevine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten evliliklerinde kriz yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Sonrasında sunduğu programda kocasına 'Canım kocam, güzel kocam. Bizi her gün boşuyorlar ama olsun, nazar' sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.

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Seda Sayan Çağlar Ökten’le yeni evini paylaşmıştı! Lüks villasının altından bakın ne çıktı

Seda Sayan, şimdi de 4 milyon dolarlık lüks villasıyla gündemde.

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Seda Sayan Çağlar Ökten’le yeni evini paylaşmıştı! Lüks villasının altından bakın ne çıktı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan, eşiyle oturacakları yeni evlerinin dekorasyonunu paylaşmıştı. Gayrimenkul zengini sanatçılardan olan ve 30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen Seda Sayan'ın yeni bir ev daha aldığı sanıldı ama işin aslı öyle çıkmadı.

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Seda Sayan Çağlar Ökten’le yeni evini paylaşmıştı! Lüks villasının altından bakın ne çıktı

Bülent Cankurt haberin detaylarını şu sözlerle anlattı:

Nisan 2022'de kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile evlenen ünlü şarkıcı Seda Sayan, cuma günü sosyal medyada, eşiyle oturacakları yeni evlerinin dekorasyonunu paylaştı.

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Seda Sayan Çağlar Ökten’le yeni evini paylaşmıştı! Lüks villasının altından bakın ne çıktı

Gayrimenkul zengini sanatçılardan olan ve 30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen Seda Sayan'ın yeni bir ev daha aldığını sanıldı ama doğrusunu yine benden öğrenin.