Müge Anlı "katili söylersem beni öldürürler" sözlerinin perde arkasını araştırdı

Kemal Büyükdeniz'in kardeşi Arzu Büyükdeniz ile röportaj yaptık. Yeğeni Yusuf Şimşek'in kız kaçırma olayıyla ilgili konuştu. Babasının bu olayı sert bir tepki gösterdiği için Yusuf'un babasını öldürdüğüne yönelik söylentilerin olduğunu açıkladı. Öldürülen ağabeyinin evinde çocuklarıyla sürekli olarak tartıştığını sözlerine ekledi.