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Müge Anlı "katili söylersem beni öldürürler" sözlerinin perde arkasını araştırdı
Müge Anlı canlı yayınında 15 Ağustos günü silahla öldürülen hurdacı Kemal Büyükdeniz'in katili arandı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayınında Yusuf Büyükdeniz'in babasının cenazesinde söyledikleri konuşuldu. Müge Anlı canlı yayınında, 75 gün önce Mersin'de öldürülen hurdaci Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf Büyükdeniz'in "katili söylersem beni öldürürler" dediği konuşuldu. İşte ATV ekranlarındaki canlı yayında yaşananlar.
Giriş Tarihi: 13.11.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 16:45
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