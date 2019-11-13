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Müge Anlı "katili söylersem beni öldürürler" sözlerinin perde arkasını araştırdı

Müge Anlı canlı yayınında 15 Ağustos günü silahla öldürülen hurdacı Kemal Büyükdeniz'in katili arandı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayınında Yusuf Büyükdeniz'in babasının cenazesinde söyledikleri konuşuldu. Müge Anlı canlı yayınında, 75 gün önce Mersin'de öldürülen hurdaci Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf Büyükdeniz'in "katili söylersem beni öldürürler" dediği konuşuldu. İşte ATV ekranlarındaki canlı yayında yaşananlar.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 16:45
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Müge Anlı katili söylersem beni öldürürler sözlerinin perde arkasını araştırdı

Müge Anlı canlı yayınında 15 Ağustos günü silahla öldürülen hurdacı Kemal Büyükdeniz'in katili arandı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayınında Yusuf Büyükdeniz'in babasının cenazesinde söyledikleri konuşuldu. Müge Anlı canlı yayınında, 75 gün önce Mersin'de öldürülen hurdaci Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf Büyükdeniz'in "katili söylersem beni öldürürler" dediği konuşuldu.

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Müge Anlı katili söylersem beni öldürürler sözlerinin perde arkasını araştırdı

İşte ATV ekranlarındaki canlı yayında yaşananlar.

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Müge Anlı katili söylersem beni öldürürler sözlerinin perde arkasını araştırdı

48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz, Mersin Anamur'da 87 gün önce yani 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkiinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. Büyükdeniz'in cansız bedenini bulan kişi, o alanda beyaz renkli şüpheli bir araç gördüğünü söyledi.

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Müge Anlı katili söylersem beni öldürürler sözlerinin perde arkasını araştırdı

Müge Anlı ekibi Kemal Büyükdeniz'in amcası Fuat Büyükdeniz'le konuştu. Öldürülen Büyükdeniz'in oğlu Yusuf'un o gün cinayet şüphelisi olarak ifade vermeye götürüldüğünü söyledi. Kemal Büyükdeniz'in eşi Nadire Hanım'ın eşinin ölüm haberini aldıktan sonra sakin bir tavır sergilediğini üzüntülü görünmediğini iddia etti. Bu durumu tuhaf karşıladıklarını anlattı.

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Müge Anlı katili söylersem beni öldürürler sözlerinin perde arkasını araştırdı

Kemal Büyükdeniz'in kardeşi Arzu Büyükdeniz ile röportaj yaptık. Yeğeni Yusuf Şimşek'in kız kaçırma olayıyla ilgili konuştu. Babasının bu olayı sert bir tepki gösterdiği için Yusuf'un babasını öldürdüğüne yönelik söylentilerin olduğunu açıkladı. Öldürülen ağabeyinin evinde çocuklarıyla sürekli olarak tartıştığını sözlerine ekledi.