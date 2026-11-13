Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sané'nin eşi Candice Brook, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımda forma giyen bir futbolcunun sevgilisinin Sané'ye doğrudan mesaj göndererek yakınlaşmaya çalıştığını öne sürmüştü. Brook'un açıklamaları futbol dünyasında gündem yaratırken, söz konusu kişinin Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara olabileceği iddia edilmişti.

"Galatasaray'daki takım arkadaşlarından birinin sevgilisinin Leroy'a DM atarak onunla yakınlaşmaya çalışması asıl tuhaf olan şeydi. Asıl tuhaf olan ise benim onu evire çevire dövmek yerine görmezden gelmiş olmamdı. Ancak bu durumu dışarıya yansıtmadım. Tek bir hareketim bütün kulübü ayağa kaldırmaya yeterdi. Ben ortalığı karıştıran biri değilim."

"Bu kişinin ailesi ve çocukları var. Sırf bir kişi ortalığı karıştırıyor diye bir aile ve takım cezalandırılacak değil. Ben öyle biri değilim. Zaten iki yıldan fazla bir süre sonra bu olay geçmişte kalmış olacak. Neden büyük bir mesele hâline gelsin ki?"

Brook, olayı neden büyütmediğini ise şu sözlerle açıklamıştı:

WANDA NARA İDDİASINA MEVLÜT TEZEL'DEN YANIT

Brook'un açıklamalarının ardından gözler Galatasaraylı futbolcuların özel hayatlarına çevrilirken, Sané'ye mesaj gönderdiği öne sürülen kişinin Wanda Nara olabileceği iddiası gündeme geldi.

Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Galatasaraylı hangi futbolcunun sevgilisi, Sané'ye yürüdü?" başlıklı yazısında söz konusu iddiaları değerlendirdi. Tezel, Wanda Nara'nın bu olayda adı geçen kişi olamayacağını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Üç gündür bu konuyla ilgili yazmak için çıkacak yeni haberleri bekliyordum ama hiç yeni haber çıkmadı. Hürriyet yazarı Savaş Özbey, 'Günah almak gibi olmasın ama insanın aklına direkt Icardi'nin eski karısı Wanda Nara geliyor' diye yazdı. Savaş'ın yazılarını zevkle okuyorum ama galiba futbol dünyasına biraz uzak.

Brook'un orijinal paylaşımında söz konusu kadından İngilizce bahsederken 'girlfriend' (kız arkadaşı/sevgilisi) veya 'partner' kelimesini kullandı. Ancak Nara, Icardi'nin nikâhlı eşiydi. Brook'un bahsettiği kadının resmî bir evlilik bağı olup olmadığı ise tam olarak anlaşılmıyor.

Söz konusu kişi, Galatasaraylı bir futbolcunun hayat arkadaşı olabilir ve bu birliktelikten çocukları da bulunabilir. Tıpkı Leroy Sané ile Candice Brook'un ilişkisinde olduğu gibi.

Hepsini geçtim, Nara, Mauro Icardi'den kesin olarak ayrıldığını 10 Temmuz 2024'te duyurdu ve İstanbul'dan ayrıldı. Sané ise Wanda Nara'nın İstanbul'dan ayrılmasından yaklaşık bir yıl sonra, 1 Temmuz 2025'te Galatasaray'a imza attı.