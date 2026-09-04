-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

İlk bebeğini bekleyen Alina Boz, büyüyen karnını gösterdi! "Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Ünlü oyuncu Alina Boz, eşi Umut Evirgen ile ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Hamilelik sürecinden yeni bir paylaşım yapan Boz, büyüyen karnını göstererek yaşadığı değişimi "Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor" sözleriyle anlattı.

İlk bebeğini bekleyen Alina Boz, büyüyen karnını gösterdi! "Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor" 1

Aralık 2023'te hayatlarını birleştiren ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alina Boz ile Umut Evirgen, ilk kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor.

İlk bebeğini bekleyen Alina Boz, büyüyen karnını gösterdi! "Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor" 2

Katıldığı mezuniyet töreninde hamilelik haberini doğrulayan Boz'un ardından ünlü çift, yakın çevrelerinin katıldığı özel bir organizasyon düzenlemişti.

İlk bebeğini bekleyen Alina Boz, büyüyen karnını gösterdi! "Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor" 3

CİNSİYET PARTİSİ DÜZENLENDİLER

Üç aylık hamile olduğu öğrenilen Alina Boz ve Umut Evirgen, düzenledikleri cinsiyet partisinde sevdikleriyle bir araya gelmişti. Çiftin heyecanla beklediği bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıkmıştı.

İlk bebeğini bekleyen Alina Boz, büyüyen karnını gösterdi! "Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor" 4

Sürpriz gelişmenin ardından birlikte tatile çıkan Umut Evirgen, eşi Alina Boz'un belirginleşen karnına dokunduğu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

İlk bebeğini bekleyen Alina Boz, büyüyen karnını gösterdi! "Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor" 5

Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Alina Boz, geçtiğimiz günlerde yaptığı nostaljik paylaşımla da dikkat çekmişti.

"2025 YAZINA DA BİR VEDA BORCUM OLDUĞUNU FARK ETTİM"

2025 yazına ait karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Boz, geçmişe dönük duygularını şu sözlerle ifade etmişti:

"Fotoğraflara bakarken, 2026 yazına veda etmeden önce aslında 2025 yazına da bir veda borcum olduğunu fark ettim. XS kıyafetlerimin içinde rahat ettiğim, arkadaşımın kızının oyuncakları ile komik pozlar verdiğim, kocamla önümüze çıkan her merdiveni koşarak inip çıktığımız, hayatımızın iki kişilik son yazıymış. Yeni başlangıçlara!"

İlk bebeğini bekleyen Alina Boz, büyüyen karnını gösterdi! "Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor" 6

KARNI BELİRGİNLEŞTİ

Ünlü oyuncu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla bir kez daha gündeme geldi. Hamilelik sürecinden bir kare paylaşan Boz, büyüyen karnını da takipçilerine gösterdi.

İlk bebeğini bekleyen Alina Boz, büyüyen karnını gösterdi! "Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor" 7

"VÜCUDUM BENİ BİR ŞEYLERE HAZIRLIYOR"

TikTok hesabından paylaşım yapan Alina Boz, hamilelik sürecine ilişkin "Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Boz, bu özel dönemde vücudunda yaşanan değişimleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürdü.

İlk bebeğini bekleyen Alina Boz, büyüyen karnını gösterdi! "Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor" 8

Ünlü oyuncunun hamilelik sürecindeki neşeli ve huzurlu halleri de hayranlarından büyük ilgi gördü.

3. kez anne olan Sara Gündoğan fit görüntüsüyle sosyal medyada ilgi gördü
Sonraki Galeri
3. kez anne olan Sara Gündoğan fit görüntüsüyle sosyal medyada ilgi gördü
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin