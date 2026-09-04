İlk bebeğini bekleyen Alina Boz, büyüyen karnını gösterdi! "Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor"
Ünlü oyuncu Alina Boz, eşi Umut Evirgen ile ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Hamilelik sürecinden yeni bir paylaşım yapan Boz, büyüyen karnını göstererek yaşadığı değişimi "Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor" sözleriyle anlattı.
Aralık 2023'te hayatlarını birleştiren ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alina Boz ile Umut Evirgen, ilk kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor.
Katıldığı mezuniyet töreninde hamilelik haberini doğrulayan Boz'un ardından ünlü çift, yakın çevrelerinin katıldığı özel bir organizasyon düzenlemişti.
CİNSİYET PARTİSİ DÜZENLENDİLER
Üç aylık hamile olduğu öğrenilen Alina Boz ve Umut Evirgen, düzenledikleri cinsiyet partisinde sevdikleriyle bir araya gelmişti. Çiftin heyecanla beklediği bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıkmıştı.
Sürpriz gelişmenin ardından birlikte tatile çıkan Umut Evirgen, eşi Alina Boz'un belirginleşen karnına dokunduğu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Alina Boz, geçtiğimiz günlerde yaptığı nostaljik paylaşımla da dikkat çekmişti.
"2025 YAZINA DA BİR VEDA BORCUM OLDUĞUNU FARK ETTİM"
2025 yazına ait karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Boz, geçmişe dönük duygularını şu sözlerle ifade etmişti:
"Fotoğraflara bakarken, 2026 yazına veda etmeden önce aslında 2025 yazına da bir veda borcum olduğunu fark ettim. XS kıyafetlerimin içinde rahat ettiğim, arkadaşımın kızının oyuncakları ile komik pozlar verdiğim, kocamla önümüze çıkan her merdiveni koşarak inip çıktığımız, hayatımızın iki kişilik son yazıymış. Yeni başlangıçlara!"