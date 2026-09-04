İlk bebeğini bekleyen Alina Boz, büyüyen karnını gösterdi! "Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor"

Ünlü oyuncu Alina Boz, eşi Umut Evirgen ile ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Hamilelik sürecinden yeni bir paylaşım yapan Boz, büyüyen karnını göstererek yaşadığı değişimi "Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor" sözleriyle anlattı.

Aralık 2023'te hayatlarını birleştiren ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alina Boz ile Umut Evirgen, ilk kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor.

Katıldığı mezuniyet töreninde hamilelik haberini doğrulayan Boz'un ardından ünlü çift, yakın çevrelerinin katıldığı özel bir organizasyon düzenlemişti.

CİNSİYET PARTİSİ DÜZENLENDİLER Üç aylık hamile olduğu öğrenilen Alina Boz ve Umut Evirgen, düzenledikleri cinsiyet partisinde sevdikleriyle bir araya gelmişti. Çiftin heyecanla beklediği bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıkmıştı.

Sürpriz gelişmenin ardından birlikte tatile çıkan Umut Evirgen, eşi Alina Boz'un belirginleşen karnına dokunduğu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.