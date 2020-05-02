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Müge Anlı ekrana ne zaman dönecek? Neden ara verdiğini açıkladı
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla efsane haline gelen Müge Anlı, koromavirüs salgını nedeniyle programına ara vermiş ve evinde karantinaya girmişti. 2. Sayfa programının sorularını yanıtlaya Müge Anlı, programının ne zaman başlayacağından karantina günlerini nasıl geçirdiğine kadar pek çok soruya yanıt verdi. İşte Müge Anlı'nın 2. Sayfa programına anlattıkları...
Giriş Tarihi: 02.05.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 12:57
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