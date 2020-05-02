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Haberler Galeri Müge Anlı ekrana ne zaman dönecek? Neden ara verdiğini açıkladı

Müge Anlı ekrana ne zaman dönecek? Neden ara verdiğini açıkladı

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla efsane haline gelen Müge Anlı, koromavirüs salgını nedeniyle programına ara vermiş ve evinde karantinaya girmişti. 2. Sayfa programının sorularını yanıtlaya Müge Anlı, programının ne zaman başlayacağından karantina günlerini nasıl geçirdiğine kadar pek çok soruya yanıt verdi. İşte Müge Anlı'nın 2. Sayfa programına anlattıkları...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 12:57
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Müge Anlı ekrana ne zaman dönecek? Neden ara verdiğini açıkladı

2008 yılından beri yaptığı programlarla yüzlerce cinayeti çözen ve kayıpları bulan Müge Anlı, 2. Sayfa programına konuk oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ara vermek zorunda kalan ve evinde karantinada olan Müge Anlı, programına ne zaman başlayacağı sorusuna da yanıt verdi.

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Müge Anlı ekrana ne zaman dönecek? Neden ara verdiğini açıkladı

İşte Müge Anlı'nın 2. Sayfa programına anlattıkları;

- Programda yaşanan olayların etkisinden yüzde yüz kurtulmak mümkün değil. Ama programdaki üzücü olaylar bize merhameti, sevgiyi, insan hayatının ne kadar önemli olduğunu öğretiyor, insan hayatının ne kadar kutsal olduğunu öğretiyor. Üzüntüleri reddedemeyiz, hayatta üzüntüler de var. Çok güzel kavuşmalar, buluşmalar, sevgiler de var. Biz birçok duyguyu o programda yaşıyoruz. El ele vererek hiç tanımadığımız insanların derdine derman oluyoruz. Üzüntüleri atlatmanın en güzel yolu bu sanırım.

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Müge Anlı ekrana ne zaman dönecek? Neden ara verdiğini açıkladı

'SUÇLU OLAN KENDİNİ BELLİ EDİYOR'

- Suçlunun kokusunu uzaktan almıyorum. Bir bakışta da anlamıyorum. Ama suçlu olan programa gelsin gelmesin sözleriyle, yalanlarıyla, tavırlarıyla kendini belli ediyor. Bir insan yalan söylüyorsa, mutlaka bir nedeni vardır ve yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yalancı insan benim bu dünyada en korktuğum insandır. Her zaman dediğim gibi çok kalabalık bir ekibim var. Milyonlarca izleyicimle birlikte yapıyorum bu programı. İzleyicilerim de en az benim kadar tecrübeliler artık. 10-15 dakikadan sonra her şey ortaya çıkıyor.

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Müge Anlı ekrana ne zaman dönecek? Neden ara verdiğini açıkladı

'HUKUKTA YÜKSEK LİSANS YAPTIM'

- Benim ilk lisansım Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Hukukta yüksek lisans yaptım. Sonra tarih bitirdim, şimdi sosyoloji okuyorum. Arkadaşlarım bana 'Boş vakitlerinde ne yapıyorsun, üniversite mi bitiriyorsun' diyorlar. Ben çok evden çıkan birisi değilim. Yeni şeyler öğrenmeyi ve öğrendiklerimi aktarmayı çok seviyorum. Sosyolojiyi bitirdikten sonra hukuk okur muyum? Okuyabilirim...

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Müge Anlı ekrana ne zaman dönecek? Neden ara verdiğini açıkladı

'PROGRAMDA HİÇ OLMAZ DENİLENLERİ YAPTIK'

- 30 senedir televizyon sektöründeyim. Çok sayıda program yaptım, hazırladım, sundum, yönettim. Programlar başlar, biter. Asıl olan insan yaşamı. Bu programda hiç olmaz denilen şeyleri yaptık. Olmaz denilen hayalleri gerçekleştirdik, projeleri ürettik. Sevgi izi onların başıydı. 'Ölsem de benden sonra kalacak, devam edecek bir şey var. Çok şükür dedim. Benden sonra bu projelerin devam etmesi için bir hazırlık içindeyim. Dernek olur, vakıf olur... Gelecekle ilgili hayalim o.