Müge Anlı ekrana ne zaman dönecek? Neden ara verdiğini açıkladı

'SUÇLU OLAN KENDİNİ BELLİ EDİYOR'

- Suçlunun kokusunu uzaktan almıyorum. Bir bakışta da anlamıyorum. Ama suçlu olan programa gelsin gelmesin sözleriyle, yalanlarıyla, tavırlarıyla kendini belli ediyor. Bir insan yalan söylüyorsa, mutlaka bir nedeni vardır ve yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yalancı insan benim bu dünyada en korktuğum insandır. Her zaman dediğim gibi çok kalabalık bir ekibim var. Milyonlarca izleyicimle birlikte yapıyorum bu programı. İzleyicilerim de en az benim kadar tecrübeliler artık. 10-15 dakikadan sonra her şey ortaya çıkıyor.