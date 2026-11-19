Müge Anlı'da bir başka mucize! İrlandalı hemşireyi gözyaşlarına boğan haber

İrlanda'dan İstanbul'a uzanan 3 aylık hasret mutlu sonla noktalandı. Aktarmalı uçuşu sırasında havalimanından ayrılarak izini kaybettiren 63 yaşındaki demans hastası Frank Augustine Osaigbovo'nun bulunduğu haberi, canlı yayında kızı Divine'a verildi. Genç hemşire, babasına kavuşmak için vakit kaybetmeden hastaneye gitti.

İrlanda'dan Nijerya'ya uzanan yolculuğun İstanbul durağında başlayan 3 aylık endişeli bekleyiş, yerini kavuşma sevincine bıraktı.

AKTARMADA BAŞLAYAN BELİRSİZLİK VE SULTANAHMET İZİ İrlanda'da tek başına yaşayan, Nijerya uyruklu 63 yaşındaki emekli otobüs şoförü Frank Augustine Osaigbovo, 17 Ağustos'ta memleketi Nijerya'ya gitmek üzere yola çıktı. İstanbul Havalimanı'nda aktarmalı uçuşunu beklediği sırada demans hastalığı nedeniyle yönünü şaşıran Osaigbovo, bir sonraki uçağa binmek yerine havalimanından ayrıldı. Telefonunu, pasaportunu ve bavulunu geride bırakarak bilmediği bir şehirde tek başına kalan yaşlı adamdan o günden sonra uzun süre haber alınamadı.

Babasını bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran 23 yaşındaki hemşire Divine Osaigbovo, daha önce de Türkiye'ye gelerek emniyet birimleriyle görüşmüştü. Yaklaşık 3 aydır babasından haber alamayan genç kadına, beklediği umut verici haber sonunda ulaştı. MÜGE ANLI'DA DUYGUSAL ANLAR! DEVİNE CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul'un Fatih ilçesindeki Sultanahmet Meydanı'nda tek başına ve dalgın halde dolaşan Osaigbovo, polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kayıp olduğu belirlenen yaşlı adam, Sirkeci Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.