Çağla Şıkel'den şaşırtan kulis paylaşımı! Annesi ve teyzesini görenler gözlerine inanamadı

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, annesi Asuman Şıkel ve teyzesi Aysun Şıkel ile verdiği kulis pozuyla sosyal medyada gündem oldu. İki isim arasındaki şaşırtan benzerlik, görenlere "Resmen kopyası!" dedirtti.

Başarılı kariyeri ve özel hayatıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Çağla Şıkel, bu kez sahne kulisinden yaptığı aile paylaşımıyla gündeme geldi.

7 yıllık evliliklerini 12 Ocak 2015 tarihinde anlaşmalı olarak sonlandıran Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, ayrılıklarının ardından kurdukları dostane iletişimi sürdürmeye devam ediyor. Kuzey ve Uzay adında iki oğulları bulunan eski çift, çocukları söz konusu olduğunda sık sık bir araya gelerek örnek bir tablo çiziyor.

OĞLUNUN ŞAMPİYONLUĞUYLA GURURLANMIŞTI Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü manken, zaman zaman oğullarının başarılarını da takipçileriyle paylaşıyor.

Şıkel ve Emre Altuğ'un büyük oğlu Kuzey Altuğ, katıldığı Türkiye İzeltaş MotoSurf ve Su Jeti Şampiyonası yarışında birincilik elde ederek şampiyon olmuş, Çağla Şıkel de oğlunun bu başarısıyla yaşadığı gururu sayfasından dile getirmişti.