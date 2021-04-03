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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı canlı yayınında Erol Karakoç yasak ilişkisini anlattı: Kadınlığını kullanıp beni kirletti Müge Anlı canlı yayınında Erol Karakoç yasak ilişkisini anlattı: Kadınlığını kullanıp beni kirletti Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. Evli olan Erol Karakoç, eşiyle birlikte katıldığı canlı yayında, Nursel isminde bir sevgilisi olduğunu ve onun kuzeni Cansu tarafından dolandırıldığını iddia etti. Karakoç, iyi niyetinden dolayı kandırıldığını söyleyerek "Kadınlığını kullanıp beni kirletti" dedi. Erol Karakoç'un açıklamaları sonrası eşi Nagihan Karakoç'un tepkisi şoke etti. İşte Müge Anlı'da yaşanan gelişmeler... Giriş Tarihi: 03.04.2021 09:52
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine inanılmaz bir olay yaşandı. Erol Karakoç, eşi Nagihan Hanım ile birlikte canlı yayına çıktı. Evli Erol Karakoç, "Sevgilim Nursel ve yeğeni Cansu, 1 milyon 200 bin liramı çaldı" iddiasını ortaya attı.
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Erol Karakoç ve eşi Nagihan Karakoç'un anlattıkları ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi. Sevgilisi Nursel Yüksel tarafından dolandırıldığını söyleyen Erol Karakoç, 1 milyon 200 bin TL borca girdiğini açıkladı.
Karakoç, "Sevgilim Nursel paramı aldı. Benimle birlikte olmak istedi. Arabada üstüme atladı. Beni kirletti. Alkollüydü. Kadınlığını kullandı. Kaçacak yer, yapacak bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.
'SÜREKLİ PARA İSTEDİLER' Bu sözler herkesin ağzını açıkta bıraktı. Karakoç, başından geçenleri şöyle anlattı: "Nursel ve Cansu, sürekli benden para istedi. Bir sürü masraf ettim Annelerinin rahatsız olduğunu söylediler para gönderdim. "
"İcra var dediler para gönderdim. Klima yatak oturma odası istediler hepsini aldım. Kene gibi yapıştılar. Yardımcı olalım dedikçe beni soydular. Beni kullandılar."