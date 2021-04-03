Müge Anlı canlı yayınında Erol Karakoç yasak ilişkisini anlattı: Kadınlığını kullanıp beni kirletti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. Evli olan Erol Karakoç, eşiyle birlikte katıldığı canlı yayında, Nursel isminde bir sevgilisi olduğunu ve onun kuzeni Cansu tarafından dolandırıldığını iddia etti. Karakoç, iyi niyetinden dolayı kandırıldığını söyleyerek "Kadınlığını kullanıp beni kirletti" dedi. Erol Karakoç'un açıklamaları sonrası eşi Nagihan Karakoç'un tepkisi şoke etti. İşte Müge Anlı'da yaşanan gelişmeler...