Müge Anlı avukatlığı bitirdi! Peki Müge Anlı neden hukuk okudu? İşte tüm gerçekler

Müge Anlı bu kez de eğitim hayatıyla Türkiye'nin gündemine oturdu ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, yüzlerce suçluyu emniyete teslim ederek milyonların umudu haline geldi. Kayıpların ve suçluların bulunmasına yardım eden Müge Anlı, iş hayatındaki yoğun temposuna rağmen hukuk okumaya karar verdi. Avukat olmak için uğraşan Müge Anlı, eğitim hayatında da başarılı oldu ve hukuk diplomasını eline aldı. Peki Müge Anlı neden avukat olmak istedi? Müge Anlı'nın hukuk okumasının nedenin ardından gerçek herkesi şaşırttı. Müge Anlı hayatındaki gerçeğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.