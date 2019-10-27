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Müge Anlı avukatlığı bitirdi! Peki Müge Anlı neden hukuk okudu? İşte tüm gerçekler

Müge Anlı bu kez de eğitim hayatıyla Türkiye'nin gündemine oturdu ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, yüzlerce suçluyu emniyete teslim ederek milyonların umudu haline geldi. Kayıpların ve suçluların bulunmasına yardım eden Müge Anlı, iş hayatındaki yoğun temposuna rağmen hukuk okumaya karar verdi. Avukat olmak için uğraşan Müge Anlı, eğitim hayatında da başarılı oldu ve hukuk diplomasını eline aldı. Peki Müge Anlı neden avukat olmak istedi? Müge Anlı'nın hukuk okumasının nedenin ardından gerçek herkesi şaşırttı. Müge Anlı hayatındaki gerçeğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 27.10.2019 14:00 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 14:08
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Müge Anlı avukatlığı bitirdi! Peki Müge Anlı neden hukuk okudu? İşte tüm gerçekler

Birçok olayı aydınlatarak Türkiye'nin sevgilisi haline gelen ATV'nin başarılı ismi Müge Anlı, yeniden gündem oldu. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Müge Anlı'nın hukuk okuduğu öğrenildi. Peki Müge Anlı neden hukuk okudu?

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Müge Anlı avukatlığı bitirdi! Peki Müge Anlı neden hukuk okudu? İşte tüm gerçekler

Müge Anlı'nın okuduğu okul da merak konusu oldu. İşte Müge Anlı ve ünlülerin okuduğu okullar ve bölümleri...

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Müge Anlı avukatlığı bitirdi! Peki Müge Anlı neden hukuk okudu? İşte tüm gerçekler

Pınar Altuğ - Saint Benoit Fransız Lisesi'nde okumuş ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girmiş.

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Müge Anlı avukatlığı bitirdi! Peki Müge Anlı neden hukuk okudu? İşte tüm gerçekler

Kenan İmirzalıoğlu – Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü

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Müge Anlı avukatlığı bitirdi! Peki Müge Anlı neden hukuk okudu? İşte tüm gerçekler

Bensu Soral - Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi' Grafik