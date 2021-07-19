19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Baş Belası yeni bölümüyle keyif verdi
Yapımını ARC Film yaptığı atv'nin sevilen dizisi 'Baş Belası', dün akşam (pazar) beşinci bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yeni bölümünde, Yener'le kavga eden Şahin'in meslekten ihraç edilmesini beklenirken; Mehmet Amir ise Şahin'i korumak için bir çözüm yolu buldu. İpek'ten terapi alarak öfkesini kontrol altına aldığına dair olumlu rapor alması durumunda ihraç edilmekten kurtulabileceğini söyledi. Heyecan yüklü bölümde yaşananlar izleyicilere keyif verdi.
Giriş Tarihi: 19.07.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 16:25
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