Modacı Cansu Özlevi’ye ihanet şoku! Eşi Yosi Özlevi en yakınıyla aldattı

Modacı Cansu Özlevi eşi Yosi Özlevi'den şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Ancak bir çocukları bulunan ikili, evliliklerini kurtarmak için kendilerine bir şans daha vermişti. Ünlü modacı bu kez ihanet şoku yaşadı. Eşinin kendisini en yakın arkadaşı İpek Esmer'le aldattığını öğrenince soluğu mahkemede aldı. Özlevi, hem aldatıldığına dair belgeleri hem de darp raporlarını adliyeye teslim etti.