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Haberler Galeri Modacı Cansu Özlevi’ye ihanet şoku! Eşi Yosi Özlevi en yakınıyla aldattı

Modacı Cansu Özlevi’ye ihanet şoku! Eşi Yosi Özlevi en yakınıyla aldattı

Modacı Cansu Özlevi eşi Yosi Özlevi'den şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Ancak bir çocukları bulunan ikili, evliliklerini kurtarmak için kendilerine bir şans daha vermişti. Ünlü modacı bu kez ihanet şoku yaşadı. Eşinin kendisini en yakın arkadaşı İpek Esmer'le aldattığını öğrenince soluğu mahkemede aldı. Özlevi, hem aldatıldığına dair belgeleri hem de darp raporlarını adliyeye teslim etti.

Giriş Tarihi: 02.08.2023 09:23
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Modacı Cansu Özlevi’ye ihanet şoku! Eşi Yosi Özlevi en yakınıyla aldattı

Sosyete dünyası şokta! Modacı Cansu Özlevi, geçtiğimiz aylarda eşi Yosi Özlevi'den şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı.

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Modacı Cansu Özlevi’ye ihanet şoku! Eşi Yosi Özlevi en yakınıyla aldattı

Ancak bir çocukları bulunan ikili, Yosi Özlevi'nin ısrarları sonucu evliliklerine ikinci bir şans vermişti. Ancak eşinin iddiasına göre Yosi Özlevi, bu süreçte eşini aldatmaya devam etti.

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Modacı Cansu Özlevi’ye ihanet şoku! Eşi Yosi Özlevi en yakınıyla aldattı

Daha önce adı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile anılan Özlevi, iddiaya göre bu kez de eşinin en yakın arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı.

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Modacı Cansu Özlevi’ye ihanet şoku! Eşi Yosi Özlevi en yakınıyla aldattı

Cansu Özlevi, evine girip çıkan, birlikte tatil yaptıkları, kızının "Teyze" diye hitap ettiği hostes İpek Esmer'le beraber.

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Modacı Cansu Özlevi’ye ihanet şoku! Eşi Yosi Özlevi en yakınıyla aldattı

İkilinin 5 aydır yasak aşk yaşadığı öne sürülüyor. Ünlü modacı, olayı bir hafta önce öğrendiğini teknede parti veren Yosi Bey ile İpek Hanım'ın görüntülerini görünce büyük şok yaşadığını söylüyor.