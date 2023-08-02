Milyoner'de geçmişe götüren Yeşilçam sorusu! Hatırlayamayınca joker kullanmak zorunda kaldı! Herkese benden çay...

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu hafta yayınlanan bölümüne Yeşilçam hakkında izleyenleri geçmişe götüren bir soru damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda yarışmacı joker hakkını kullanarak cevap sayısını ikiye düşürdü. Sonrasında doğru yanıtı veren yarışmacı yoluna devam ederken akıllara film hakkındaki efsane replik geldi. İşte o soru ve doğru cevabı...