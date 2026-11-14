Miss Universe 2026'da Alara Eriç krizi! Son anda iptal edildi

Miss Universe 2026'da Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Alara Eriç'in yarışmaya katılımı son anda iptal edildi. Uçuş günü kararın kendisine bildirildiğini öne süren Eriç, yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Daha önce Miss Charm Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Alara Eriç, Miss Universe 2026 için seçilmesinin ardından hazırlıklara başladı. Ancak genç yarışmacının katılımı, yarışmaya gitmek üzere olduğu gün iptal edildi. Yaşanan gelişme magazin gündeminde tartışma yarattı.

"HAYALLERİM YARIM KALDI" Sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak yaşadıklarını anlatan Eriç, yarışmaya katılabilmek için eğitim hayatında fedakârlık yaptığını ve üç dersini ertelemek zorunda kaldığını söyledi. Uçuş günü yaşadıklarını anlatan Eriç, şu ifadeleri kullandı: "Uçuşumun olduğu sabah ise ben elimde pasaportum ve vizemle hazır bir şekilde beklerken hâlâ eksiklerin giderilmediği ve benim hazır olmadığım gerekçesiyle bütün her şeyin iptal edildiği söylendi."

BAŞKALARININ DA AYNI HAYAL KIRIKLIĞINI YAŞAMASINI İSTEMİYOR Yaşadığı hayal kırıklığının ardından benzer hedefleri olan genç kadınlara da seslenen Eriç, yalnızca verilen sözlere güvenerek eğitimlerinden ve işlerinden fedakârlık yapmamaları gerektiğini vurguladı. Yarışmaya hazırlanırken kendisinden istenen çalışmaları yerine getirdiğini savunan Eriç, amacının kimseyi hedef göstermek olmadığını, benzer durumların başka kişilerin de başına gelmesini istemediğini belirtti.

ORGANİZASYONDAN AÇIKLAMA Alara Eriç'in açıklamalarının ardından Miss Universe Türkiye Organizasyonu da sessizliğini bozarak yazılı bir duyuru yayımladı. Adayı kendilerinin seçtiğini ve yarışmaya katılımını iptal etme kararını da kendilerinin aldığını belirten organizasyon, şu ifadeleri kullandı: "Alara Eric'i Miss Universe 2026'da Türkiye'yi temsil etmek üzere biz seçtik. Yarışmaya katılımını iptal etme kararını da biz aldık. Her iki kararın sorumluluğu Miss Universe Türkiye Organizasyonu'na aittir." Organizasyon, hazırlık sürecinin tamamını değerlendirdiklerinde iptal kararının doğru olduğuna kanaat getirdiklerini açıkladı.