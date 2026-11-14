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Miss Universe 2026'da Alara Eriç krizi! Son anda iptal edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Miss Universe 2026'da Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Alara Eriç'in yarışmaya katılımı son anda iptal edildi. Uçuş günü kararın kendisine bildirildiğini öne süren Eriç, yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Miss Universe 2026'da Alara Eriç krizi! Son anda iptal edildi 1

Daha önce Miss Charm Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Alara Eriç, Miss Universe 2026 için seçilmesinin ardından hazırlıklara başladı. Ancak genç yarışmacının katılımı, yarışmaya gitmek üzere olduğu gün iptal edildi. Yaşanan gelişme magazin gündeminde tartışma yarattı.

Miss Universe 2026'da Alara Eriç krizi! Son anda iptal edildi 2

"HAYALLERİM YARIM KALDI"

Sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak yaşadıklarını anlatan Eriç, yarışmaya katılabilmek için eğitim hayatında fedakârlık yaptığını ve üç dersini ertelemek zorunda kaldığını söyledi.

Uçuş günü yaşadıklarını anlatan Eriç, şu ifadeleri kullandı:

"Uçuşumun olduğu sabah ise ben elimde pasaportum ve vizemle hazır bir şekilde beklerken hâlâ eksiklerin giderilmediği ve benim hazır olmadığım gerekçesiyle bütün her şeyin iptal edildiği söylendi."

Miss Universe 2026'da Alara Eriç krizi! Son anda iptal edildi 3

BAŞKALARININ DA AYNI HAYAL KIRIKLIĞINI YAŞAMASINI İSTEMİYOR

Yaşadığı hayal kırıklığının ardından benzer hedefleri olan genç kadınlara da seslenen Eriç, yalnızca verilen sözlere güvenerek eğitimlerinden ve işlerinden fedakârlık yapmamaları gerektiğini vurguladı.

Yarışmaya hazırlanırken kendisinden istenen çalışmaları yerine getirdiğini savunan Eriç, amacının kimseyi hedef göstermek olmadığını, benzer durumların başka kişilerin de başına gelmesini istemediğini belirtti.

Miss Universe 2026'da Alara Eriç krizi! Son anda iptal edildi 4

ORGANİZASYONDAN AÇIKLAMA

Alara Eriç'in açıklamalarının ardından Miss Universe Türkiye Organizasyonu da sessizliğini bozarak yazılı bir duyuru yayımladı. Adayı kendilerinin seçtiğini ve yarışmaya katılımını iptal etme kararını da kendilerinin aldığını belirten organizasyon, şu ifadeleri kullandı:

"Alara Eric'i Miss Universe 2026'da Türkiye'yi temsil etmek üzere biz seçtik. Yarışmaya katılımını iptal etme kararını da biz aldık. Her iki kararın sorumluluğu Miss Universe Türkiye Organizasyonu'na aittir."

Organizasyon, hazırlık sürecinin tamamını değerlendirdiklerinde iptal kararının doğru olduğuna kanaat getirdiklerini açıkladı.

Miss Universe 2026'da Alara Eriç krizi! Son anda iptal edildi 5

İPTAL KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADILAR

Miss Universe Türkiye Organizasyonu, yarışma videosu için talep edilen 30 saniyelik seslendirmenin tamamlanmadığını ve hazırlık programında başka aksaklıkların da yaşandığını ileri sürdü.

Açıklamada, Eriç'in 4 Kasım'daki son sınavına kadar yoğun hazırlık programına katılmasının beklenmediği, sınavlarının ardından ise çalışmalara düzenli olarak katılmasının istendiği belirtildi.

Organizasyon ayrıca yarışmanın Porto Riko'da düzenlenecek olması nedeniyle ABD vizesinin seçim sürecinde dikkate alınan koşullardan biri olduğunu bildirdi.

Miss Universe 2026'da Alara Eriç krizi! Son anda iptal edildi 6

MALİ SORUN İDDİALARINI REDDETTİLER

Yarışma için yeterli hazırlık yapılmadığı ve organizasyonun mali sorunlar yaşadığı yönündeki iddialar da açıklamada reddedildi.

Organizasyon, hazırlık sürecine ilişkin harcama dekontları ve fotoğrafların ellerinde bulunduğunu, gerektiğinde bunları kamuoyuyla paylaşabileceklerini belirtti.

"ALARA ERİÇ'LE İLGİLİ SÜREÇ KAPANMIŞTIR"

Açıklamanın sonunda Alara Eriç hakkında alınan kararın değişmeyeceği mesajı verildi. Miss Universe Türkiye Organizasyonu, "Alara Eric'le ilgili süreç organizasyonumuz açısından kapanmıştır." ifadelerini kullandı.

Organizasyon ayrıca Japonya, Vietnam, Mısır ve Filipinler'de düzenlenecek yarışmalar için diğer temsilcilerin hazırlıklarına odaklandıklarını duyurdu.

Böylece Alara Eriç'in son anda iptal edilen Miss Universe yolculuğuna ilişkin taraflardan farklı açıklamalar gelirken, yaşanan anlaşmazlık magazin gündeminin öne çıkan konularından biri oldu.

2026 Kainat Güzeli, 24 Kasım'da Porto Riko'da düzenlenecek büyük finalde belli olacak.

Miss Universe 2026'da Alara Eriç krizi! Son anda iptal edildi 7

FUTBOLCU SALİH UÇAN İLE AŞK YAŞIYOR

Öte yandan Alara Eriç, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Gençlerbirliği forması giyen futbolcu Salih Uçan ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Eriç, sevgilisiyle birlikte önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

Esmanur Arslan
Editör
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