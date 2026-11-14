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Altı Üstü İstanbul'da intikam planları kontrolden çıkıyor! Rami için kritik mücadele

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uzay'ın intikam hırsı, Emir ve arkadaşlarını büyük bir çıkmaza sürüklerken Galip de kendi hesaplarının peşine düşüyor. Rami yaşam mücadelesi verirken Hasan ve Uzay için zaman daralıyor. Altı Üstü İstanbul'da intikam planları peş peşe felaketleri beraberinde getiriyor!

Altı Üstü İstanbul'da intikam planları kontrolden çıkıyor! Rami için kritik mücadele 1

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 21. bölümüyle 16 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikâyesiyle olduğu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Altı Üstü İstanbul'da intikam planları kontrolden çıkıyor! Rami için kritik mücadele 2

21. BÖLÜM ÖZETİ

Uzay'ın yaralanması, Emir ve arkadaşlarını büyük bir çıkmaza sürükler. Hasan'ı hapse göndermeye kararlı olan Uzay, intikam uğruna kendi canını bile hiçe sayar. Emir ise kardeşini kurtarmak için Sado ve Mert'le birlikte bir plan yapar.

Altı Üstü İstanbul'da intikam planları kontrolden çıkıyor! Rami için kritik mücadele 3

Kızlar da onlara yardım edecektir. Ancak Uzay'ın intikam hırsı, işleri giderek daha da içinden çıkılmaz bir hâle getirir. Bayram'ın sakladığı sırlar açığa çıkmak üzereyken Galip de başka bir intikam planı içindedir.

Altı Üstü İstanbul'da intikam planları kontrolden çıkıyor! Rami için kritik mücadele 4

İNTİKAM PLANLARI FELAKETE DÖNÜŞÜYOR

Emir, arkadaşlarını kurtarmak için çırpınırken kızlar da erkeklerden gizli başka bir plan kurar. İşler kontrolden çıkmak üzereyken uzanan beklenmedik bir yardım eli, bütün dengeleri değiştirir.

Altı Üstü İstanbul'da intikam planları kontrolden çıkıyor! Rami için kritik mücadele 5

Ancak herkes kendi hesabını görmeye çalışırken intikam uğruna atılan adımlar peş peşe felaketlere yol açar. Rami yaşam mücadelesi verir.

Altı Üstü İstanbul'da intikam planları kontrolden çıkıyor! Rami için kritik mücadele 6

Hasan ve Uzay için zaman daralırken Emir, hayatını altüst edecek bir gerçeğe çok yakın olduğundan habersizdir…

Altı Üstü İstanbul'da intikam planları kontrolden çıkıyor! Rami için kritik mücadele 7

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle 16 Kasım Pazartesi saat 20.00'de ATV'de!

Altı Üstü İstanbul'da intikam planları kontrolden çıkıyor! Rami için kritik mücadele 8

Oyuncular: Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet) ve Sacide Taşaner (Pamuk).

Esmanur Arslan
Editör
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