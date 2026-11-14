Altı Üstü İstanbul'da intikam planları kontrolden çıkıyor! Rami için kritik mücadele

Uzay'ın intikam hırsı, Emir ve arkadaşlarını büyük bir çıkmaza sürüklerken Galip de kendi hesaplarının peşine düşüyor. Rami yaşam mücadelesi verirken Hasan ve Uzay için zaman daralıyor. Altı Üstü İstanbul'da intikam planları peş peşe felaketleri beraberinde getiriyor!

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 21. bölümüyle 16 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikâyesiyle olduğu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

21. BÖLÜM ÖZETİ Uzay'ın yaralanması, Emir ve arkadaşlarını büyük bir çıkmaza sürükler. Hasan'ı hapse göndermeye kararlı olan Uzay, intikam uğruna kendi canını bile hiçe sayar. Emir ise kardeşini kurtarmak için Sado ve Mert'le birlikte bir plan yapar.

Kızlar da onlara yardım edecektir. Ancak Uzay'ın intikam hırsı, işleri giderek daha da içinden çıkılmaz bir hâle getirir. Bayram'ın sakladığı sırlar açığa çıkmak üzereyken Galip de başka bir intikam planı içindedir.

İNTİKAM PLANLARI FELAKETE DÖNÜŞÜYOR Emir, arkadaşlarını kurtarmak için çırpınırken kızlar da erkeklerden gizli başka bir plan kurar. İşler kontrolden çıkmak üzereyken uzanan beklenmedik bir yardım eli, bütün dengeleri değiştirir.