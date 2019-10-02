Miss Turkey 2019 birincisi belli oldu! İşte Miss Turkey tarihine geçmiş güzeller

Miss Turkey 2019 (Türkiye Güzellik Yarışması) finali ne zaman, Miss Turkey 2019 kim oldu? sorularını cevapları bugün belli oluyor. Miss Turkey 2019'un 20 finalisti bugün Türkiye Güzeli olmak için mücadele etti. Geçmiş yıllarda katıldıkları Miss Turkey yarışmasında öne çıkarak birincilik tacını almayı başaran isimlerin bazıları dünyada da bu taçı takma başarısı göstermişti. İşte 1981'den 2017'ye Türkiye güzelleri...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 23:50 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 00:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





