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Haberler Galeri Miray Daner’le aşk yaşayan Oğulcan Engin’den olay 14 Şubat paylaşımı! Takipçilerini güldürdü

Miray Daner’le aşk yaşayan Oğulcan Engin’den olay 14 Şubat paylaşımı! Takipçilerini güldürdü

Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu ile ayrılığının hemen ardından oyuncu Miray Daner ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir mekan çıkışı el ele görüntülenen ikili, yaptıkları paylaşımla aşklarını ilan etmişti. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken çiftin, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlaması takipçilerini güldürdü. İşte ünlü isimlerin 14 Şubat kutlamaları...

Giriş Tarihi: 14.02.2022 13:24 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 13:24
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Miray Daner’le aşk yaşayan Oğulcan Engin’den olay 14 Şubat paylaşımı! Takipçilerini güldürdü

14 Şubat Sevgililer Günü'nde birçok tanınmış sima sosyal medyayı renklendirdi. İşte Oğulcan Engin ve Miray Daner başta olmak üzere ünlülerin 14 Şubat paylaşımları…

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Miray Daner’le aşk yaşayan Oğulcan Engin’den olay 14 Şubat paylaşımı! Takipçilerini güldürdü

CEDİ OSMAN

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Miray Daner’le aşk yaşayan Oğulcan Engin’den olay 14 Şubat paylaşımı! Takipçilerini güldürdü

CAN BONOMO

Can Bonomo, oyuncu eşi ve oğlunun annesi Öykü Kareyel ile sarıldıkları romantik pozu "En iyi yanım..." notuyla yayınladı.

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Miray Daner’le aşk yaşayan Oğulcan Engin’den olay 14 Şubat paylaşımı! Takipçilerini güldürdü

MÜGE BOZ

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Miray Daner’le aşk yaşayan Oğulcan Engin’den olay 14 Şubat paylaşımı! Takipçilerini güldürdü

DAMLA COLBAY

"'O kadar güzelsin ki dünyadaki en güzel şeyden yani kendinden bile daha güzelsin' Sen mi ben mi? Hayatim boyunca her köseden karşına çıkıp seni sevgimle saracağım"