14 Şubat 2022, Pazartesi
Miray Daner’le aşk yaşayan Oğulcan Engin’den olay 14 Şubat paylaşımı! Takipçilerini güldürdü
Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu ile ayrılığının hemen ardından oyuncu Miray Daner ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir mekan çıkışı el ele görüntülenen ikili, yaptıkları paylaşımla aşklarını ilan etmişti. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken çiftin, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlaması takipçilerini güldürdü. İşte ünlü isimlerin 14 Şubat kutlamaları...
Giriş Tarihi: 14.02.2022 13:24 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 13:24
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