12 Temmuz 2021, Pazartesi
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Mine Tugay’dan yıllar sonra Medcezir itirafı! “Aforoz edildim”
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mine Tugay, takipçileriyle soru-cevap yaptı. Bir dönem Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'la başrolü paylaştığı Medcezir dizisinde ani ayrılığıyla ilgili soruya cevap veren güzel oyuncu, şaşırtan açıklamalarda bulundu. Tugay, diziyle ilgili bomba bir itirafta bulundu.
Giriş Tarihi: 12.07.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 10:20
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