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Mine Tugay’dan yıllar sonra Medcezir itirafı! “Aforoz edildim”

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mine Tugay, takipçileriyle soru-cevap yaptı. Bir dönem Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'la başrolü paylaştığı Medcezir dizisinde ani ayrılığıyla ilgili soruya cevap veren güzel oyuncu, şaşırtan açıklamalarda bulundu. Tugay, diziyle ilgili bomba bir itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 12.07.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 10:20
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Mine Tugay’dan yıllar sonra Medcezir itirafı! “Aforoz edildim”

Bir döneme damgasını vuran dizilerden biri olan Medcezir'de Ender karakterini canlandıran Mine Tugay, sürpriz bir ölüm sahnesiyle dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

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Mine Tugay’dan yıllar sonra Medcezir itirafı! “Aforoz edildim”

Mine Tugay'dan yıllar sonra diziyle ilgili çarpıcı bir itiraf geldi. Tugay, diziden aforoza edildiğini söyledi.

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Mine Tugay’dan yıllar sonra Medcezir itirafı! “Aforoz edildim”

Dizide 'Ender Serez' karakterine can veren Mine Tugay, canlandırdığı karakterin beklenmeyen bir şekilde trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle diziden ayrıldı.

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Mine Tugay’dan yıllar sonra Medcezir itirafı! “Aforoz edildim”

Karakterin ani ölümü izleyenleri epey şaşırtmıştı. Dizinin orijinali 'Orange City'de karakter bu şekilde diziden çıkmıyordu. O dönemle ani ayrılıkla ilgili birbirinden sansasyonel iddialar gündeme gelmişti.

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Mine Tugay’dan yıllar sonra Medcezir itirafı! “Aforoz edildim”

Bu iddialardan biri de Mine Tugay'ın, dizinin yönetmeni olan Ali Bilgin'in sevgilisi Defne Kayalar'ın rolünü arttırdığı için Tugay'la gerginlik yaşaması ve bu yüzden de Tugay'ın diziden çıkartılmasıydı. Ancak konu hakkında ne 'Medcezir' ekibi ne de Mine Tugay bir açıklama yapmamıştı.