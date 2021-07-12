12 Temmuz 2021, Pazartesi
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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kafa karıştırdı!
Hadise ve Kaan Yıldırım'ın sürpriz ayrılığının ardından aşk haberleri peş peşe gelmiş, güzel şarkıcı iş insanı Mehmet Dinçerler ile görüntülenmişti. Ayrılığı çabuk atlatan ve Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, Bodrum'da görüntülenmişti. Magazin gündemine damga vuran aşk haberi sonrası Türkbükü'nde obkjektiflere takılan Dinçerler'in yalnız olması kafa karıştırdı.
Giriş Tarihi: 12.07.2021 09:51
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