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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kafa karıştırdı!

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın sürpriz ayrılığının ardından aşk haberleri peş peşe gelmiş, güzel şarkıcı iş insanı Mehmet Dinçerler ile görüntülenmişti. Ayrılığı çabuk atlatan ve Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, Bodrum'da görüntülenmişti. Magazin gündemine damga vuran aşk haberi sonrası Türkbükü'nde obkjektiflere takılan Dinçerler'in yalnız olması kafa karıştırdı.

Giriş Tarihi: 12.07.2021 09:51
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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kafa karıştırdı!

Evlenmeleri beklenen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın sürpriz ayrılığı sonrası aşk haberleri peş peşe geldi. Hadise'nin iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.

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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kafa karıştırdı!

Çıkan iddialar sonrası Bodrum Türkbükü'nde plajda görüntülenen ikilinin mutlu halleri kameralara yansıdı.

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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kafa karıştırdı!

Ancak, arkadaş grubuyla sohbet eden iş insanının bir gece önce Hadise'yle yemek yiyip ertesi gün yalnız başına takılması kafa karıştırdı.

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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kafa karıştırdı!

Geçtiğimiz ay Hadise ile ilişkisini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım'ın ise manken ve sunucu Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kafa karıştırdı!

ALAÇATI'DA GÖRÜNTÜLENDİLER

İkili, Alaçatı'daki bir mekanda samimi bir şekilde eğlenirken görüldü. Yıldırım ile Şıkel'in daha sonra yine Alaçatı'daki başka bir mekanda buluşması 'aşk' dedikodularını iyicene alevlendirdi. Çiftin dün akşam da Urla'da baş başa yemek yediği konuşuluyor.