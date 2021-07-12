Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kafa karıştırdı!

ALAÇATI'DA GÖRÜNTÜLENDİLER

İkili, Alaçatı'daki bir mekanda samimi bir şekilde eğlenirken görüldü. Yıldırım ile Şıkel'in daha sonra yine Alaçatı'daki başka bir mekanda buluşması 'aşk' dedikodularını iyicene alevlendirdi. Çiftin dün akşam da Urla'da baş başa yemek yediği konuşuluyor.