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Mine Tugay 19 yaşındaki halini "İnanılmaz" deyip paylaştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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1997 yılında çekilen gençlik karesini "İnanılmaz" notuyla paylaşan Mine Tugay, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Ünlü oyuncu, güncel fotoğrafına yapılan "çene dolgusu" yorumuna verdiği yanıtla da dikkat çekti.

Mine Tugay 19 yaşındaki halini "İnanılmaz" deyip paylaştı 1

"Medcezir", "Zalim İstanbul" ve "Can Borcu" gibi sevilen yapımlardaki performansıyla adından söz ettiren Mine Tugay, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Son paylaşımıyla takipçilerini yıllar öncesine götüren oyuncu, 1997 yılında çekilen gençlik fotoğrafını Instagram hesabının hikâye bölümünde yayınladı.

Mine Tugay 19 yaşındaki halini "İnanılmaz" deyip paylaştı 2

"İnanılmaz" notuyla paylaştı

19 yaşındaki halini paylaşan Tugay, fotoğrafına "İnanılmaz" ve "30 sene önce" notlarını ekleyerek melek emojisi kullandı. Siyah saçları ve dönemin makyaj stiliyle dikkat çeken oyuncunun nostaljik karesi kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Mine Tugay 19 yaşındaki halini "İnanılmaz" deyip paylaştı 3

ÇENE DOLGUSU İDDİASINA YANIT VERDİ

Mine Tugay, yalnızca nostaljik paylaşımıyla değil, takipçileriyle kurduğu samimi iletişimle de gündeme geldi. Bir takipçisi, oyuncunun güncel paylaşımına "Jawline filler (çene hattı dolgusu) olmadı Mine Hanım, bozmayın şu güzelliğinizi ya" yorumunu yaptı.

Bu yorumu yanıtsız bırakmayan Tugay ise iddiayı kısa ve net bir ifadeyle yalanladı. Ünlü oyuncu, "Yok ki :))" cevabını vererek çene dolgusu yaptırmadığını belirtti.

Mine Tugay 19 yaşındaki halini "İnanılmaz" deyip paylaştı 4

ESKİ FOTOĞRAFLARI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Bu açıklamanın ardından Mine Tugay'ın yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı. Ünlü oyuncunun 1997 yılında çekilen gençlik fotoğrafı ile "Medcezir" dizisinde Ender karakterini canlandırdığı döneme ait görüntülerini karşılaştırdık.

Mine Tugay 19 yaşındaki halini "İnanılmaz" deyip paylaştı 5

Bazı kullanıcılar, Tugay'ın çene hattının yıllar içinde daha belirgin göründüğünü öne sürerken, bazıları ise bu görünümün yaş alma, kilo değişimi, makyaj, ışık, kamera açısı ve fotoğrafın çekim koşulları gibi doğal etkenlerden kaynaklanabileceğini ifade etti.

(Fotoğraf: Mine Tugay'ın gençlik yıllarına ait karesi)

Mine Tugay 19 yaşındaki halini "İnanılmaz" deyip paylaştı 6

28 Temmuz 1978'de Konya'da dünyaya gelen Mine Tugay, oyunculuk eğitimiyle de dikkat çekiyor. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan ünlü oyuncu, eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk alanında yaptığı yüksek lisansla sürdürdü.

Mine Tugay 19 yaşındaki halini "İnanılmaz" deyip paylaştı 7

Yıllardır yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettiren Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.

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