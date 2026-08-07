Mine Tugay 19 yaşındaki halini "İnanılmaz" deyip paylaştı

"Medcezir", "Zalim İstanbul" ve "Can Borcu" gibi sevilen yapımlardaki performansıyla adından söz ettiren Mine Tugay, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Son paylaşımıyla takipçilerini yıllar öncesine götüren oyuncu, 1997 yılında çekilen gençlik fotoğrafını Instagram hesabının hikâye bölümünde yayınladı.

19 yaşındaki halini paylaşan Tugay, fotoğrafına "İnanılmaz" ve "30 sene önce" notlarını ekleyerek melek emojisi kullandı. Siyah saçları ve dönemin makyaj stiliyle dikkat çeken oyuncunun nostaljik karesi kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

ÇENE DOLGUSU İDDİASINA YANIT VERDİ

Mine Tugay, yalnızca nostaljik paylaşımıyla değil, takipçileriyle kurduğu samimi iletişimle de gündeme geldi. Bir takipçisi, oyuncunun güncel paylaşımına "Jawline filler (çene hattı dolgusu) olmadı Mine Hanım, bozmayın şu güzelliğinizi ya" yorumunu yaptı.

Bu yorumu yanıtsız bırakmayan Tugay ise iddiayı kısa ve net bir ifadeyle yalanladı. Ünlü oyuncu, "Yok ki :))" cevabını vererek çene dolgusu yaptırmadığını belirtti.