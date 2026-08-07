Alina Boz ve annesi Olga Boz'un benzerliği yeniden gündem oldu

Son olarak ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'da rol alan Alina Boz, annesinin doğum gününü Instagram hesabının hikâye bölümünde yaptığı paylaşımla kutladı.

BENZERLİKLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR

Sosyal medyada zaman zaman genç görünümüyle gündeme gelen Olga Boz, bu paylaşımla bir kez daha dikkat çekti. Anne-kızın benzerliği ve Olga Boz'un duru güzelliği, sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum aldı.

Paylaşımı gören kullanıcılar, Alina Boz ile annesinin anne-kızdan çok abla-kardeş gibi göründüğünü belirten yorumlar yaptı.