Alina Boz ve annesi Olga Boz'un benzerliği yeniden gündem oldu
Oyuncu Alina Boz, annesi Olga Boz'un doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı özel bir fotoğrafla kutladı. Genç görünümüyle dikkat çeken Olga Boz, kızı Alina Boz'la olan benzerliğiyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Son olarak ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'da rol alan Alina Boz, annesinin doğum gününü Instagram hesabının hikâye bölümünde yaptığı paylaşımla kutladı.
BENZERLİKLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR
Sosyal medyada zaman zaman genç görünümüyle gündeme gelen Olga Boz, bu paylaşımla bir kez daha dikkat çekti. Anne-kızın benzerliği ve Olga Boz'un duru güzelliği, sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum aldı.
Paylaşımı gören kullanıcılar, Alina Boz ile annesinin anne-kızdan çok abla-kardeş gibi göründüğünü belirten yorumlar yaptı.
14 Haziran 1998'de Moskova'da dünyaya gelen Alina Boz'un annesi Rus vatandaşı Olga Boz, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk'tür. Yedi yaşına kadar ailesiyle birlikte Rusya'da yaşayan oyuncu, daha sonra Türkiye'ye taşındı.
Oyunculuk kariyerinde başarılı projelere imza atan Alina Boz, 2 Aralık 2023'te işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile evlenmişti.
ÜNİVERSİTE DİPLOMASINI ALDI
Ünlü oyuncu Alina Boz, oyunculuk kariyerindeki başarısını eğitim hayatında da sürdürdü. İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olan oyuncu, mezuniyet sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
Kep ve cübbesiyle objektif karşısına geçen oyuncuya çok sayıda beğeni ve kutlama mesajı gelmişti.