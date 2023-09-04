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Milyonları ekran başına kilitleyecek! atv’nin yeni dizisi Safir bu akşam izleyiciyle buluşuyor

atv'nin yeni dizisi Safir, milyonları ekran başına kilitleyecek! Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi, bu akşam seyirciyle buluşacak. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen ve imkansızlıklarla dolu bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizide yaşanan felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını altüst edecektir. İşte Safir'in hikayesi ve oyuncu kadrosu...

Giriş Tarihi: 04.09.2023 11:37
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Milyonları ekran başına kilitleyecek! atv’nin yeni dizisi Safir bu akşam izleyiciyle buluşuyor

Atv'nin yeni sezona damga vurmaya hazırlanan dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi bugün ilk bölümüyle ekrana geliyor!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonları ekran başına kilitleyecek! atv’nin yeni dizisi Safir bu akşam izleyiciyle buluşuyor

'Kaderle savaşırsan o da seninle savaşır' sloganıyla yola çıkan dizinin ilk bölümünde; Yaman, çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verecek.

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Milyonları ekran başına kilitleyecek! atv’nin yeni dizisi Safir bu akşam izleyiciyle buluşuyor

Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket, tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını altüst edecek.

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Milyonları ekran başına kilitleyecek! atv’nin yeni dizisi Safir bu akşam izleyiciyle buluşuyor

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler. Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir. Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını altüst edecektir.

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Milyonları ekran başına kilitleyecek! atv’nin yeni dizisi Safir bu akşam izleyiciyle buluşuyor

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy Ailesi'nin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.