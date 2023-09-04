Milyonları ekran başına kilitleyecek! atv’nin yeni dizisi Safir bu akşam izleyiciyle buluşuyor

atv'nin yeni dizisi Safir, milyonları ekran başına kilitleyecek! Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi, bu akşam seyirciyle buluşacak. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen ve imkansızlıklarla dolu bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizide yaşanan felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını altüst edecektir. İşte Safir'in hikayesi ve oyuncu kadrosu...