17 Ağustos 2024, Cumartesi
Milyoner'e damga vuran Fenerbahçe sorusu! Cevap şaşkına çevirdi
ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ile buluştu. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacılar performansları ile izleyicileri ekran başına kilitledi. En çok kazandıran programlardan biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de bugün heyecan dolu anlar yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 34 yaşındaki Yasin Pehlivan'a çıkan Fenerbahçe sorusu ekrana kilitledi. 200 bin TL değerindeki soruyu yanlış cevaplayan yarışmacı da şaşkına döndü. O anlar programa damga vurdu.
Giriş Tarihi: 17.08.2024 01:02 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 01:04