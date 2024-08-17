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Milyoner'e damga vuran Fenerbahçe sorusu! Cevap şaşkına çevirdi

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ile buluştu. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacılar performansları ile izleyicileri ekran başına kilitledi. En çok kazandıran programlardan biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de bugün heyecan dolu anlar yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 34 yaşındaki Yasin Pehlivan'a çıkan Fenerbahçe sorusu ekrana kilitledi. 200 bin TL değerindeki soruyu yanlış cevaplayan yarışmacı da şaşkına döndü. O anlar programa damga vurdu.

Giriş Tarihi: 17.08.2024 01:02 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 01:04
Milyoner’e damga vuran Fenerbahçe sorusu! Cevap şaşkına çevirdi

Dünyanın en çok kazandıran programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de yine heyecan dolu anlar yaşandı.

Milyoner’e damga vuran Fenerbahçe sorusu! Cevap şaşkına çevirdi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 34 yaşındaki Yasin Pehlivan'a çıkan 6. soru yarışmaya damga vurdu.

Milyoner’e damga vuran Fenerbahçe sorusu! Cevap şaşkına çevirdi

Tuttuğu takımı söylemek istemeyen yarışmacının Fenerbahçe sorusu Sarı-lacivertlileri ekrana kilitledi.

Milyoner’e damga vuran Fenerbahçe sorusu! Cevap şaşkına çevirdi

FENERBAHÇE SORUSU DAMGA VURDU

Fenerbahçe Spor Kulübünün resmi internet sitesindeki açıklamaya göre Fenerbahçe logosundaki sarı alan "Fenerbahçe için duyulan" hangi duyguları sembolize etmektedir.

A-Sevgi ve bağlılık
B-Dayanışma ve dostluk
C-Sabır ve bilgelik
D-Gıpta ve kıskançlı

Milyoner’e damga vuran Fenerbahçe sorusu! Cevap şaşkına çevirdi

Joker hakkı kalmayan yarışmacı soru karşısında cevap vermeyi tercih etti. Cevap yanlış çıktı. Doğru cevap ise D şıkkı "Gıpta ve kıskançlık" oldu.