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Haberler Galeri Arzum Onan 0 bedene bakın nasıl düştü! 50'lik oyuncu diyet sonrası 20'liklere taş çıkarıyor: "Her gün 1 bardak..."

Arzum Onan 0 bedene bakın nasıl düştü! 50'lik oyuncu diyet sonrası 20'liklere taş çıkarıyor: "Her gün 1 bardak..."

Ünlü oyuncu ve model Arzum Onan, yoğun iş temposuna rağmen sağlığını nasıl koruduğunu paylaşıyor. Su içmenin arınma sürecindeki rolünden bahseden Onan, her gün yeni bir hayata başlamış gibi hissettiğini belirtiyor. Sağlıklı yaşamını sürdürmek için uyguladığı 10 etkili adımı bizlerle paylaşan Onan, hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinç kalmanın sırlarını açıklıyor. İşte Arzum Onan'ın sağlıklı yaşam sırları ve günlük rutininin detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.08.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:06
Arzum Onan 0 bedene bakın nasıl düştü! 50’lik oyuncu diyet sonrası 20’liklere taş çıkarıyor: Her gün 1 bardak...

2023 Mayıs ayında 27 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, magazin dünyasında hala gündemden düşmüyor. Çiftin sosyal medyadaki paylaşımları ve açıklamaları büyük ilgi görüyor. Boşanmanın ardından Arzum Onan'ın fit görünümü ise dikkat çekiyor. 50 yaşındaki Onan, sağlıklı yaşam tarzını sürdürebilmek için uyguladığı 10 adımı ve 0 bedene düşme başarısını paylaşıyor. İşte Arzum Onan'ın sağlıklı yaşam sırları...

Arzum Onan 0 bedene bakın nasıl düştü! 50’lik oyuncu diyet sonrası 20’liklere taş çıkarıyor: Her gün 1 bardak...

Arzum Onan'ın Sağlıklı Yaşam Sırları: 10 Adımda Fit ve Enerjik Kalın

Her Güne Su ile Başlamak Arzum Onan, güne bir bardak su içerek başladığını vurguluyor. Bu basit alışkanlık, vücudu canlandırmak ve güne enerjik bir başlangıç yapmak için önemli bir adım olarak görülüyor.

Günlük Su Tüketimi Onan, gün boyunca en az 2 litre su içmeye özen gösteriyor. Su, kalorisiz ve katkı maddesi içermeyen tek içecek olarak, vücudun ihtiyaç duyduğu sıvıyı sağlıyor.

Arzum Onan 0 bedene bakın nasıl düştü! 50’lik oyuncu diyet sonrası 20’liklere taş çıkarıyor: Her gün 1 bardak...

Dengeli Beslenme Her gün üç öğün düzenli yemek yemenin önemini belirten Onan, her öğünde çeşitli besinleri dengeli şekilde tüketerek, vücudunun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini aldığını söylüyor.

Sebze ve Meyve Tüketimi Onan, günde en az beş porsiyon sebze ve meyve tüketmeye özen gösteriyor. Bu alışkanlık, vücudun vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak için kritik bir rol oynuyor.

Arzum Onan 0 bedene bakın nasıl düştü! 50’lik oyuncu diyet sonrası 20’liklere taş çıkarıyor: Her gün 1 bardak...

İdeal Kilo Onan, yaşa uygun ideal kilo aralığını korumanın sağlık ve yaşam kalitesini artırdığını belirtiyor. Sağlıklı bir vücut ağırlığı, genel sağlığı destekliyor.

Spor ve Hareket Sporun yaşamlarının bir parçası olduğunu vurgulayan Onan, ailesiyle düzenli olarak fiziksel aktivite yapıyor. Spor, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiliyor.

Arzum Onan 0 bedene bakın nasıl düştü! 50’lik oyuncu diyet sonrası 20’liklere taş çıkarıyor: Her gün 1 bardak...

Olumlu Düşüncelerle Başlamak Her yeni güne olumlu düşüncelerle başlamaya özen gösterdiğini belirten Onan, mutlu ve gülümseten ortamlarda bulunmanın ruh halini iyileştirdiğini düşünüyor.

Dinlenmeye Zaman Ayırmak Yoğun iş temposunda dinlenmeye önem verdiğini ifade eden Onan, kendine zaman ayırarak hem bedenini hem de zihnini yenilediğini söylüyor.