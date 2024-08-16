16 Ağustos 2024, Cuma
Arzum Onan 0 bedene bakın nasıl düştü! 50'lik oyuncu diyet sonrası 20'liklere taş çıkarıyor: "Her gün 1 bardak..."
Ünlü oyuncu ve model Arzum Onan, yoğun iş temposuna rağmen sağlığını nasıl koruduğunu paylaşıyor. Su içmenin arınma sürecindeki rolünden bahseden Onan, her gün yeni bir hayata başlamış gibi hissettiğini belirtiyor. Sağlıklı yaşamını sürdürmek için uyguladığı 10 etkili adımı bizlerle paylaşan Onan, hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinç kalmanın sırlarını açıklıyor. İşte Arzum Onan'ın sağlıklı yaşam sırları ve günlük rutininin detayları…
Giriş Tarihi: 16.08.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:06