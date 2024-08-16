Arzum Onan 0 bedene bakın nasıl düştü! 50'lik oyuncu diyet sonrası 20'liklere taş çıkarıyor: "Her gün 1 bardak..."

Arzum Onan'ın Sağlıklı Yaşam Sırları: 10 Adımda Fit ve Enerjik Kalın

Her Güne Su ile Başlamak Arzum Onan, güne bir bardak su içerek başladığını vurguluyor. Bu basit alışkanlık, vücudu canlandırmak ve güne enerjik bir başlangıç yapmak için önemli bir adım olarak görülüyor.

Günlük Su Tüketimi Onan, gün boyunca en az 2 litre su içmeye özen gösteriyor. Su, kalorisiz ve katkı maddesi içermeyen tek içecek olarak, vücudun ihtiyaç duyduğu sıvıyı sağlıyor.