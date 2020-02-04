Milyoner'e damga vuran Ajda Pekkan sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 864.yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 864.yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in 864.yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne olurken, özellikle Ajda Pekkan ve Müzeyyen Senar'ın seslendirdiği meşhur şarkıya yarışmacının iki joker kullanmasına rağmen doğru yanıt verememesi sosyal medyada oldukça konuşuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 864.yeni bölümüne damga vuran o anlar...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 03:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





