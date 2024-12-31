31 Aralık 2024, Salı
Milyoner'de yıldızlar geçidi! Kim Milyoner Olmak İster'in Yılbaşı özel bölümüne sürpriz isimler...
'Kim Milyoner Olmak İster?' programı bu akşam Yılbaşı özel bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmanın bu bölümünde Ceza, Ziynet Sali, Betül Demir, Doğu Demirkol, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun yarışıyor! İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölüme dair merak edilenler...
Giriş Tarihi: 31.12.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 09:19