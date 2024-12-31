Milyoner’de yıldızlar geçidi! Kim Milyoner Olmak İster’in Yılbaşı özel bölümüne sürpriz isimler...

Yeni yıl heyecanı tüm hızıyla sürerken, 2025 yılına sayılı saatler kala Yılbaşı akşamını evinde geçirmek isteyenler için televizyon ekranlarında pek çok eğlenceli seçenek bulunuyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması, yılbaşı akşamının olmazsa olmazlarından biri olacak.