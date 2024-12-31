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Milyoner'de yıldızlar geçidi! Kim Milyoner Olmak İster'in Yılbaşı özel bölümüne sürpriz isimler...

'Kim Milyoner Olmak İster?' programı bu akşam Yılbaşı özel bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmanın bu bölümünde Ceza, Ziynet Sali, Betül Demir, Doğu Demirkol, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun yarışıyor! İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölüme dair merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 09:19
Milyoner’de yıldızlar geçidi! Kim Milyoner Olmak İster’in Yılbaşı özel bölümüne sürpriz isimler...

Yeni yıl heyecanı tüm hızıyla sürerken, 2025 yılına sayılı saatler kala Yılbaşı akşamını evinde geçirmek isteyenler için televizyon ekranlarında pek çok eğlenceli seçenek bulunuyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması, yılbaşı akşamının olmazsa olmazlarından biri olacak.

Milyoner’de yıldızlar geçidi! Kim Milyoner Olmak İster’in Yılbaşı özel bölümüne sürpriz isimler...

Yılbaşı Özel Bölümü ile izleyicilerine unutulmaz bir gece vaat eden yarışmada, birbirinden ünlü isimler yarışacak.

Milyoner’de yıldızlar geçidi! Kim Milyoner Olmak İster’in Yılbaşı özel bölümüne sürpriz isimler...

Ceza, Ziynet Sali ve Betül Demir bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

Milyoner’de yıldızlar geçidi! Kim Milyoner Olmak İster’in Yılbaşı özel bölümüne sürpriz isimler...

Doğu Demirkol ise hem bilgisini sınayacak hem de eğlenceli kişiliğiyle izleyicilere keyifli anlar sunacak.

Milyoner’de yıldızlar geçidi! Kim Milyoner Olmak İster’in Yılbaşı özel bölümüne sürpriz isimler...

BİR GECE MASALI'NIN YILDIZLARI DA YAŞRIŞACAK!

Gecenin en büyük sürprizlerinden biri ise, ATV ekranlarının sevilen dizisi "Bir Gece Masalı"nın başarılı oyuncuları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun olacak.

Milyoner’de yıldızlar geçidi! Kim Milyoner Olmak İster’in Yılbaşı özel bölümüne sürpriz isimler...

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

Milyoner’de yıldızlar geçidi! Kim Milyoner Olmak İster’in Yılbaşı özel bölümüne sürpriz isimler...

Ceza

Milyoner’de yıldızlar geçidi! Kim Milyoner Olmak İster’in Yılbaşı özel bölümüne sürpriz isimler...

Ziynet Sali

Milyoner’de yıldızlar geçidi! Kim Milyoner Olmak İster’in Yılbaşı özel bölümüne sürpriz isimler...

Betül Demir