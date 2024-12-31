31 Aralık 2024, Salı
"Hepsi birbirinin aynısı" 2 çocuk annesi Hazal Kaya oğlunun doğum gününde paylaştı
2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile dünyaevine giren iki çocuk annesi Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali, 5 yaşına girdi. Ünlü çiftin, Instagram'dan paylaştığı kareler kısa sürede gündem olurken, Fikret Ali ile Leyla Süreyya son halleriyle ilgi odağı oldu. Hazal Kaya'nı paylaşımına takipçilerinden 'Hepsi birbirinin aynısı' şeklinde yorum geldi. İşte o kareler...
Giriş Tarihi: 31.12.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:34