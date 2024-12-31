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"Hepsi birbirinin aynısı" 2 çocuk annesi Hazal Kaya oğlunun doğum gününde paylaştı

2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile dünyaevine giren iki çocuk annesi Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali, 5 yaşına girdi. Ünlü çiftin, Instagram'dan paylaştığı kareler kısa sürede gündem olurken, Fikret Ali ile Leyla Süreyya son halleriyle ilgi odağı oldu. Hazal Kaya'nı paylaşımına takipçilerinden 'Hepsi birbirinin aynısı' şeklinde yorum geldi. İşte o kareler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:34
Hepsi birbirinin aynısı 2 çocuk annesi Hazal Kaya oğlunun doğum gününde paylaştı

2019 yılında evlenen Hazal Kaya ile Ali Atay, mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftlerden...

Hepsi birbirinin aynısı 2 çocuk annesi Hazal Kaya oğlunun doğum gününde paylaştı

Fikret Ali ile Leyla Süreyya adında iki çocuğu olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.

Hepsi birbirinin aynısı 2 çocuk annesi Hazal Kaya oğlunun doğum gününde paylaştı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin oğulları Fikret Ali, 5 yaşına bastı.

Hepsi birbirinin aynısı 2 çocuk annesi Hazal Kaya oğlunun doğum gününde paylaştı

Kaya, oğlunun doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Hepsi birbirinin aynısı 2 çocuk annesi Hazal Kaya oğlunun doğum gününde paylaştı

"SENE BİTMEDEN O GÜZEL GÜNDEN"

Güzel oyuncu, Star Wars konseptli parti fotoğraflarına "Sene bitmeden o güzel günden" notunu düştü.

Hepsi birbirinin aynısı 2 çocuk annesi Hazal Kaya oğlunun doğum gününde paylaştı

Hazal Kaya'nın paylaştığı kareler kısa sürede gündem olurken, ünlü çiftin çocukları son halleriyle dikkat çekti.

Hepsi birbirinin aynısı 2 çocuk annesi Hazal Kaya oğlunun doğum gününde paylaştı

Bazı sosyal medya kullanıcıları o paylaşıma "Hepsi birbirinin aynısı", "Bu kız aynı anne, erkek aynı baba", "Güzellik ailesi" şeklinde yorum yapmadan edemedi.

Hepsi birbirinin aynısı 2 çocuk annesi Hazal Kaya oğlunun doğum gününde paylaştı

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğlu Fikret Ali