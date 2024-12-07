07 Aralık 2024, Cumartesi
Milyoner'de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa katılan Selçuk Bülbül isimli renkli bir yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu. Bülbül, 200.000 bin TL değerindeki 7. soruda aldığı kararla herkesi şoke etti. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 07.12.2024 01:18 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 01:51