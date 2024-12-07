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Milyoner'de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa katılan Selçuk Bülbül isimli renkli bir yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu. Bülbül, 200.000 bin TL değerindeki 7. soruda aldığı kararla herkesi şoke etti. İşte o anlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.12.2024 01:18 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 01:51
Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı.

Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi

Programa katılan Selçuk Bülbül isimli renkli bir yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu..

Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi

Selçuk Bülbül'ün karşısına 200.000 bin TL değerindeki "Hangisi 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti baknotlarında arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş mimari yapılardan değildir?" sorusu çıktı..

Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi

Soru: "Hangisi 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti baknotlarında arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş mimari yapılardan değildir?"

A: Kız kulesi

B: Efes Antik Kenti

C: Safranbolu evleri

D: İshak paşa Sarayı

Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi

Soru karşısında kafası karışan yarışmacı programdan çekilme kararı aldı ve C şıkkı Safranbolu evleri cevabını verdi.

Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi

Soruya doğru cevap verdiğini gören yarışmacı, "Eyvah evde sopayı yedik. Ya günlerce bulaşık yıkayacağım yada çamaşırla uğraşacağım" dedi.

Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi

YARIŞMAYA "100.000 TL" İLE VEDA ETTİ

Yarışmadan çekilme kararı alan renkli yarışmacı, programa 100.000 bin TL ile veda etti.

Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi
Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi
Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi
Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi
Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi
Milyoner’de eğlenceli anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi