01 Ağustos 2023, Salı
Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden şahıs kulüp binasını bastı! “Arabanı tararım”
Milli voleybolcu Hande Baladın'ı sosyal medya üzerinden "Yüzüne asit atacağım" diye tehdit eden Mustafa N. ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırgan Mustafa N.'nin Baladın'a, "Spor kulübüne giderken arabanı tararım" dediği, hatta formasını giydiği Eczacıbaşı Dynavit voleybol takımının yer aldığı şirket binasına zorla girmeye çalıştığı öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.08.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 08:58
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