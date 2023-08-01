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Haberler Galeri Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden şahıs kulüp binasını bastı! “Arabanı tararım”

Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden şahıs kulüp binasını bastı! “Arabanı tararım”

Milli voleybolcu Hande Baladın'ı sosyal medya üzerinden "Yüzüne asit atacağım" diye tehdit eden Mustafa N. ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırgan Mustafa N.'nin Baladın'a, "Spor kulübüne giderken arabanı tararım" dediği, hatta formasını giydiği Eczacıbaşı Dynavit voleybol takımının yer aldığı şirket binasına zorla girmeye çalıştığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.08.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 08:58
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Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden şahıs kulüp binasını bastı! “Arabanı tararım”

Milli voleybolcu Hande Baladın'ı sosyal medya üzerinden "Yüzüne asit atacağım" diye tehdit eden Mustafa N. ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden şahıs kulüp binasını bastı! “Arabanı tararım”

Milli voleybolcu Hande Baladın'a yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapan Mustafa N.'nin yeni paylaşımlarına ulaşıldı.

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Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden şahıs kulüp binasını bastı! “Arabanı tararım”

Bu paylaşımlarda sosyal medya kullanıcısının Baladın'a yönelik, "Orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım' dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben devamlı tehdit, taciz, aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Bu kıza 'Senin yüzüne asit atacağım' diyorum, bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" gibi ifadeler kullandığı öğrenildi.

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Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden şahıs kulüp binasını bastı! “Arabanı tararım”

Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden şahıs kulüp binasını bastı! “Arabanı tararım”

"KORKUYA SEBEP OLDU"

Baladın'ın avukatı Efe Oğuz tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20 Temmuz 2023 tarihinde tespit edildiği üzere müvekkil Hande Baladın'a sosyal medya aracılığı ile taciz ve tehdit içerikli mesaj ve ses kayıtları gönderen Mustafa N. isimli şahıs, söz konusu paylaşımlarıyla müvekkilimde korku ve endişeye sebebiyet vermiştir. Aynı şahıs müvekkilin oynamakta olduğu voleybol takımı ve sponsorunun yer aldığı şirket binasına da zorla girmeye çalışmak ve zarar vermek suretiyle aleni şekilde rahatsızlık yaratmaya devam etmiştir. Türk yargı ve emniyetine güvenimiz sonsuzdur."