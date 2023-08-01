Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden şahıs kulüp binasını bastı! “Arabanı tararım”

Bu paylaşımlarda sosyal medya kullanıcısının Baladın'a yönelik, "Orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım' dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben devamlı tehdit, taciz, aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Bu kıza 'Senin yüzüne asit atacağım' diyorum, bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" gibi ifadeler kullandığı öğrenildi.