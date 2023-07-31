Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! “Allah belanı versin” dedi verdi veriştirdi

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları derken attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın 2012 - 2018 yılları arasında evli kaldığı eşi Okan Kurt'tan Hira adında bir kız evlat dünyaya getirdi. Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, bir yandan da sosyal medya çok aktif. Bu kez Demet Akalın'ın gazabından nasibini alan bakın kim oldu.