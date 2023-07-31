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Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! “Allah belanı versin” dedi verdi veriştirdi

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları derken attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın 2012 - 2018 yılları arasında evli kaldığı eşi Okan Kurt'tan Hira adında bir kız evlat dünyaya getirdi. Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, bir yandan da sosyal medya çok aktif. Bu kez Demet Akalın'ın gazabından nasibini alan bakın kim oldu.

Giriş Tarihi: 31.07.2023 17:17 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 17:17
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Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! “Allah belanı versin” dedi verdi veriştirdi

Sosyal medyada yaptığı çıkışlarla gündem olan Demet Akalın, bu kez Elon Musk'ı hedef aldı.

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Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! “Allah belanı versin” dedi verdi veriştirdi

Twitter'ı satın aldığı dönemden bu zamana pek çok değişikliği deneyen Musk, son olarak eleştirilen bir karar aldı.

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Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! “Allah belanı versin” dedi verdi veriştirdi

52 yaşındaki Musk, "Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Nitekim öyle de yaptı. Bu durum Demet Akalın'ın pek hoşuna gitmedi.

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Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! “Allah belanı versin” dedi verdi veriştirdi

Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Musk'a beddua ederek, "Twitter'ı bu deliye satanın da Allah belasını versin." dedi.

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Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! “Allah belanı versin” dedi verdi veriştirdi

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