Son dönemde birçok ünlü ismin tercih ettiği kısa saç trendine uyan Demet Özdemir, yeni imajıyla hayranlarından tam not almıştı.

Katıldığı davetler ve rol aldığı projelerle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'ı aktif kullanan Özdemir, bu kez takipçilerinin karşısına mutfaktan çıktı.