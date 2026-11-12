Ekranların yıldızı Demet Özdemir bu kez mutfakta hünerlerini sergiledi
Demet Özdemir, mutfakta yemek hazırladığı anları takipçileriyle paylaştı. Eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun videosu, hayranlarından beğeni ve övgü dolu yorumlar aldı.
Son dönemde birçok ünlü ismin tercih ettiği kısa saç trendine uyan Demet Özdemir, yeni imajıyla hayranlarından tam not almıştı.
Katıldığı davetler ve rol aldığı projelerle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'ı aktif kullanan Özdemir, bu kez takipçilerinin karşısına mutfaktan çıktı.
Günlük hayatından kesitler paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu, ev kıyafetleriyle kamera karşısına geçerek mutfaktaki marifetlerini sergiledi.
EKRANLARIN YILDIZI BU KEZ MUTFAKTA
Soğan doğradığı anları takipçileriyle paylaşan Özdemir, bir yandan işini yaparken diğer yandan yaşadığı komik anlarla dikkat çekti. Soğanın etkisiyle gözleri yaşaran oyuncunun eğlenceli halleri sosyal medyada ilgi gördü.
"SOĞAN ŞOV"
Ünlü oyuncu, paylaşımına "Soğan şov" notunu ekledi. Özdemir'in doğal ve samimi tavırları takipçilerinin beğenisini kazanırken, mutfaktan gelen bu eğlenceli görüntüler magazin gündeminde de geniş yankı uyandırdı.
Öte yandan Demet Özdemir, Eşref Rüya dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşmıştı. Dizide hayat verdiği Nisan karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu, başarılı performansıyla adından sıkça söz ettirmişti.