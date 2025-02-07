"Millet gerçek sanmış" Gupse Özay yakın dostu Melikşah Altuntaş hakkında konuştu

MELİKŞAH ALTUNTAŞ KİMDİR?

Melikşah Altuntaş, 1987 yılında İstanbul, Türkiye'de dünyaya geldi. Adını sinema eleştirmenliği ve sinema hakkında yazmış olduğu yazılarla duyurdu. Uzun bir zamandır "Bant" dergisinin editörleri arasında yer almakta olan Melikşah Altuntaş, aynı zamanda "Sinema" ve "Altyazı" adlı dergilerde de yazılar yazdı. 2011 yılında Türkmax'ta yayınlanmaya başlamış olan "Heberler" adlı programın da yaratıcı ekibi içerisinde bulunmuş olan Altuntaş, 2016 yılında yayınlanmış olan "Altınsoylar" adlı dizinin senaristleri arasında yer aldı. Senaristlik alanında ortaya koyduğu bir diğer proje olan "Bu Gece" adlı komedi talk-show 2018 ve 2019 yıllarında yayınlandı. 10 Ocak 2020 yılında vizyona girmiş olan Biz Böyleyiz adlı sinema filminin de senaryosunu yazmış olan Melikşah Altuntaş'ın 2012 yılında vizyona girmiş olan Görünmeyenler adlı sinema filminde yönetmenlik tecrübesi de bulunmaktadır.