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"Millet gerçek sanmış" Gupse Özay yakın dostu Melikşah Altuntaş hakkında konuştu

Meslektaşı Barış Arduç'la mutlu bir evliliği olan Gupse Özay, yakın arkadaşı Melikşah Altuntaş'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalarla uzun süre konuşulmuştu. Altuntaş'ın enteresan sözleri üzerine Gupse Özay, 'Millet gerçek sanmış' diyerek konuya açıklık getirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:14
Millet gerçek sanmış Gupse Özay yakın dostu Melikşah Altuntaş hakkında konuştu

Yönetmen, senarist ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş'ın YouTube'daki programında oyuncu ve senarist Gupse Özay hakkındaki sözleri magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.

Millet gerçek sanmış Gupse Özay yakın dostu Melikşah Altuntaş hakkında konuştu

Gupse Özay ismini gören Altuntaş,''Bu Gupse Özay'ı ne yazıp durmuşsunuz... Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar. Bütün kanalları gezer. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil! Filmi varsa senin cebinden 150-200 bin lira tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim yazmayın bana, buna güvenmeyin'' diyerek dikkat çekmişti.

Millet gerçek sanmış Gupse Özay yakın dostu Melikşah Altuntaş hakkında konuştu

Özay ile yakın arkadaş olduğu bilinen Altuntaş'ın bu sözleri "ciddi mi yoksa şaka mı yapıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Millet gerçek sanmış Gupse Özay yakın dostu Melikşah Altuntaş hakkında konuştu

Gupse Özay, Altuntaş'ın çok konuşulan sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Millet gerçek sanmış Gupse Özay yakın dostu Melikşah Altuntaş hakkında konuştu

"MİLLET GERÇEK SANMIŞ"

Gazete Magazin'e konuşan Gupse Özay, "Yok ya, Melikşah bir şaka yapmış. Bir de az söylemiş ben daha çok alıyorum. Olur mu öyle şey, aşk olsun! Melikşah benim çok yakın arkadaşım, çok seviyorum onu. Dalgasını da geçtim. 'Millet gerçek sanmış' dedim. Güldük biz" ifadelerini kullandı.

Millet gerçek sanmış Gupse Özay yakın dostu Melikşah Altuntaş hakkında konuştu

EŞİ BARIŞ ARDUÇ'TAN AÇIKLAMA

Gupse Özay'ın eşi oyuncu Barış Arduç da "Biz evde güldük ona, Melikşah bizim yakın arkadaşımız. Bu işin gırgırını yapıyor. Ciddiye alanlar olmuş, hiç öyle bir şey olabilir mi ya! Sonra Gupse de aradı. Beraber güldüler" şeklinde konuşmuştu.

Millet gerçek sanmış Gupse Özay yakın dostu Melikşah Altuntaş hakkında konuştu

MELİKŞAH ALTUNTAŞ KİMDİR?

Melikşah Altuntaş, 1987 yılında İstanbul, Türkiye'de dünyaya geldi. Adını sinema eleştirmenliği ve sinema hakkında yazmış olduğu yazılarla duyurdu. Uzun bir zamandır "Bant" dergisinin editörleri arasında yer almakta olan Melikşah Altuntaş, aynı zamanda "Sinema" ve "Altyazı" adlı dergilerde de yazılar yazdı. 2011 yılında Türkmax'ta yayınlanmaya başlamış olan "Heberler" adlı programın da yaratıcı ekibi içerisinde bulunmuş olan Altuntaş, 2016 yılında yayınlanmış olan "Altınsoylar" adlı dizinin senaristleri arasında yer aldı. Senaristlik alanında ortaya koyduğu bir diğer proje olan "Bu Gece" adlı komedi talk-show 2018 ve 2019 yıllarında yayınlandı. 10 Ocak 2020 yılında vizyona girmiş olan Biz Böyleyiz adlı sinema filminin de senaryosunu yazmış olan Melikşah Altuntaş'ın 2012 yılında vizyona girmiş olan Görünmeyenler adlı sinema filminde yönetmenlik tecrübesi de bulunmaktadır.