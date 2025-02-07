Gaye Kaya bulundu mu? Müge Anlı'daki annenin feryadı yürek yaktı: "Yavrumu geri ver"

AİLESİNİ ARADI "KIZINIZ YANIMDA" DEDİ

20 Ocak Çarşamba günü Gaye, Esenyurt'ta evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Kaybolmasının ardından ailesi büyük bir endişe içinde kalırken, 1 Şubat tarihinde Ramazan isimli bir şahıs Gaye'nin annesi Kezban'ı görüntülü arayarak, "Kızınız benim yanımda, burada çok mutlu, merak etmeyin" dedi.