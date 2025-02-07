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Gaye Kaya bulundu mu? Müge Anlı'daki annenin feryadı yürek yaktı: "Yavrumu geri ver"

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 20 yaşındaki Gaye Kaya, 29 Ocak tarihinde evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Ancak Gaye, 2 Şubat'ta ablasını arayarak 'Abla ben kaçmadım. Sıla beni tuzağa düşürdü. Beni kurtarın' diyerek yardım istedi. Tüm bunların ardından Anlı, Gaye'yi buldu. Kızının Ramazan tarafından alıkonulduğunu iddia eden anne, stüdyoda gözyaşlarına boğuldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.02.2025 12:26 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:35
Gaye Kaya bulundu mu? Müge Anlı’daki annenin feryadı yürek yaktı: Yavrumu geri ver

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir kayıp vakası daha gündeme geldi. Esenyurt'tan kaybolan 20 yaşındaki Gaye Kaya'nın ailesi, kızlarının kaybolmasının ardından Müge Anlı'ya başvurdu. Aile, Gaye'nin Ramazan isimli bir kişi tarafından alıkonulduğunu öne sürdü.

Gaye Kaya bulundu mu? Müge Anlı’daki annenin feryadı yürek yaktı: Yavrumu geri ver

AİLESİNİ ARADI "KIZINIZ YANIMDA" DEDİ

20 Ocak Çarşamba günü Gaye, Esenyurt'ta evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Kaybolmasının ardından ailesi büyük bir endişe içinde kalırken, 1 Şubat tarihinde Ramazan isimli bir şahıs Gaye'nin annesi Kezban'ı görüntülü arayarak, "Kızınız benim yanımda, burada çok mutlu, merak etmeyin" dedi.

Gaye Kaya bulundu mu? Müge Anlı’daki annenin feryadı yürek yaktı: Yavrumu geri ver

"ARKADAŞIM TUZAĞA DÜŞÜRDÜ"

Ancak, 2 Şubat'ta Gaye, ablası Gamze'yi arayarak çok çarpıcı bir itirafta bulundu. "Arkadaşım Sıla beni kandırdı, tuzağa düşürdü. Kurtarın beni" dedi.

Gaye Kaya bulundu mu? Müge Anlı’daki annenin feryadı yürek yaktı: Yavrumu geri ver

Abla Gamze Kaya, programda yaptığı açıklamada, "Telefonu kapatıp, bizi tekrar aradı. Sözleri morardı, sesinden korku duyduğumuzu fark etti" diyerek Gaye'nin zor durumda olduğunu düşündüklerini belirtti.

Gaye Kaya bulundu mu? Müge Anlı’daki annenin feryadı yürek yaktı: Yavrumu geri ver

"KIZIMI KURTARIN"

Gaye'nin günübirlik işlere gittiğini söyleyen acılı anne, "Yavrumu kurtarın, beyninde tümör vardı. 6 ayda bir kontrolleri vardı, kızımı tehdit ediyorlar!" diyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Gaye Kaya bulundu mu? Müge Anlı’daki annenin feryadı yürek yaktı: Yavrumu geri ver

Bunun üzerine Müge Anlı, anne Kezban Hanım'a kızını bulduğunu söyledi. Yayına bağlanan Gaye, zorla tutulmadığı Van'da olduğunu söyledi. Kendi rızasıyla gittiğini söyleyen Gaye'ye Müge Anlı, "Van'da senin ne işin var? Ramazan'la nasıl tanıştınız?" dedi.

Gaye Kaya bulundu mu? Müge Anlı’daki annenin feryadı yürek yaktı: Yavrumu geri ver

Ramazan ile Gaziosmanpaşa'da tanıştıklarını söyleyen Gaye, çelişkili ifadeleriyle dikkat çekti. Ailesi de kızlarının yalan söylediğini söyledi.

Gaye Kaya bulundu mu? Müge Anlı’daki annenin feryadı yürek yaktı: Yavrumu geri ver

"SENİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR"

Gaye'nin "Ben onlarla konuşmak istemiyorum" demesi üzerine annesi, "Seni Ramazan başına silah tutuyor. Seni öldürmek istiyor. Seni alacağım Gaye, yavrum sen hastasın hasta seni tehdit ediyorlar." diyerek canlı yayında kriz geçirdi.

Gaye Kaya bulundu mu? Müge Anlı’daki annenin feryadı yürek yaktı: Yavrumu geri ver

Gaye'nin adından sevgilisi Ramazan da yayına bağlanarak "Biz dini nikah kıymıştık. Nikah için tarih alacağız" dedi.

Gaye Kaya bulundu mu? Müge Anlı’daki annenin feryadı yürek yaktı: Yavrumu geri ver

"BELKİ DE O SENİN KARIN"

Gaye'nin annesi de Ramazan'ın sözleri üzerine "Yavrumu geri ver! Senin orada bir yengen varmış. Belki de o senin karın, kızımı kuma olarak götürdün" dedi

Gaye Kaya bulundu mu? Müge Anlı’daki annenin feryadı yürek yaktı: Yavrumu geri ver

Müge Anlı ise "Gaye al Ramazan'ı buraya gel. Ablana söylediğin gibi 'Beni zorla tutuyorlar' dersen. Seni gelip oradan polisin alması 5 dakika sürer" dedi.

Ramazan'ın babası da yayın bağlanınca Anlı, "Zararın neresinden dönerseniz kardır. Kızı buraya getirin aileler tanışsın. Tanıştıktan sonra uzlaşırsanız düğün dediğiniz şeyi 2 haftada yaparsınız. Benden size dost tavsiyesi" dedi.