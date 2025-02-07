07 Şubat 2025, Cuma
Gaye Kaya bulundu mu? Müge Anlı'daki annenin feryadı yürek yaktı: "Yavrumu geri ver"
İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 20 yaşındaki Gaye Kaya, 29 Ocak tarihinde evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Ancak Gaye, 2 Şubat'ta ablasını arayarak 'Abla ben kaçmadım. Sıla beni tuzağa düşürdü. Beni kurtarın' diyerek yardım istedi. Tüm bunların ardından Anlı, Gaye'yi buldu. Kızının Ramazan tarafından alıkonulduğunu iddia eden anne, stüdyoda gözyaşlarına boğuldu.
Giriş Tarihi: 07.02.2025 12:26 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:35