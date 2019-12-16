Mevlüt Tezel yazdı: Son linç kurbanı Mazhar Alanson!

Ahmet Hakan, son linç kurbanı Mazhar Alanson'un konuşması için "Minik bir iletişim stratejisi eksikliği var gibi..." diye yazdı. Sonra Ertuğrul Özkök, 'Bak Mazhar Kardeş, hepimizi çok incittin' diye köpürdü!

Mazhar Abi'nin suçu ise "Bunca yıldır çok ödül aldık. Maalesef taşınmalardan dolayı saklayamadım. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" diye espri ve şakayla karışık bir iltifatta bulunması.