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Mevlüt Tezel yazdı: Son linç kurbanı Mazhar Alanson!

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanındaki ödülün sahibi MFÖ grubu oldu. Başkan Erdoğan'ın elinden ödüllerini alan Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur sahnedeki teşekkür konuşmalarını tüm içtenlikleriyle yaptılar. Mazhar Alanson'un sahnede söylediği "Bunca yıldır çok ödül aldık. Maalesef taşınmalardan dolayı saklayamadım. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" sözleri bazı kesimler tarafından kara propaganda malzemesi yapıldı. Konuyu köşesine taşıyan Günaydın yazarı Mevlüt Tezel, "Ödül alan sanatçı konuşmasında lince neden olacak malzeme vermemeye dikkat etse bile, bu sefer 'Neden Erdoğan'dan ödül aldın?' diye linç ediliyor. Alıştık bu linçlere!" dedi.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 10:54
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Mevlüt Tezel yazdı: Son linç kurbanı Mazhar Alanson!

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödül alan MFÖ grubu linç kadrosunun hedefi oldu. Başkan Erdoğan'ın elinden ödülünü alan Mazhar Alanson'un sahnede söylediği "Bunca yıldır çok ödül aldık. Maalesef taşınmalardan dolayı saklayamadım. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" sözleri bazı kesimler tarafından kara propaganda malzemesi yapıldı. "Ödül alan sanatçı konuşmasında lince neden olacak malzeme vermemeye dikkat etse bile, bu sefer "Neden Erdoğan'dan ödül aldın?" diye linç ediliyor. Alıştık bu linçlere!" diyen GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel konuyu köşesine taşıdı. İşte Mevlüt Tezel'in o yazısı…

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Mevlüt Tezel yazdı: Son linç kurbanı Mazhar Alanson!

Bir Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde yine bir sanatçı linç edildi. Ödül alan sanatçı konuşmasında lince neden olacak malzeme vermemeye dikkat etse bile, bu sefer "Neden Erdoğan'dan ödül aldın?" diye linç ediliyor. Alıştık bu linçlere!

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Mevlüt Tezel yazdı: Son linç kurbanı Mazhar Alanson!

Ahmet Hakan, son linç kurbanı Mazhar Alanson'un konuşması için "Minik bir iletişim stratejisi eksikliği var gibi..." diye yazdı. Sonra Ertuğrul Özkök, 'Bak Mazhar Kardeş, hepimizi çok incittin' diye köpürdü!

Mazhar Abi'nin suçu ise "Bunca yıldır çok ödül aldık. Maalesef taşınmalardan dolayı saklayamadım. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" diye espri ve şakayla karışık bir iltifatta bulunması.

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Mevlüt Tezel yazdı: Son linç kurbanı Mazhar Alanson!

SİNEKTEN YAĞ...

Hakan'ı bilmiyorum ama Özkök'ün Mazhar Abi'yi tanıması gerek. Mazhar Abi'yi tanıyanlar, yıllar geçse bile onun hâlâ asi rock'çı bir ruha sahip olduğunu, şakacı, esprili bir insan olduğunu bilirler. Ben kendisiyle birkaç röportaj yaptım, uzun sohbetlerimiz oldu. Bence aldığı bazı ödüller Mazhar Abi'nin umurunda değil, kariyeri boyunca kamyon dolusu ödül almıştır. Ve eşi Biricik Suden ev değiştirmeyi sevdiği için taşınırlarken eminim o ödüllerden bazıları kaybolmuştur.

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Mevlüt Tezel yazdı: Son linç kurbanı Mazhar Alanson!

Bugün Mazhar Abi'yi eleştiren gazeteciler, kendilerine verilen ödüllerin birçoğunu almaya bile gitmezler. Hatta gazetelerde bir görevi de işi çıkan müdürün yerine ödül almak olan insanlar vardır! Ülkemizdeki ödül enflasyonu da ayrı bir tartışma konusu!