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Mevlüt Tezel yazdı: Son linç kurbanı Mazhar Alanson!
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanındaki ödülün sahibi MFÖ grubu oldu. Başkan Erdoğan'ın elinden ödüllerini alan Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur sahnedeki teşekkür konuşmalarını tüm içtenlikleriyle yaptılar. Mazhar Alanson'un sahnede söylediği "Bunca yıldır çok ödül aldık. Maalesef taşınmalardan dolayı saklayamadım. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" sözleri bazı kesimler tarafından kara propaganda malzemesi yapıldı. Konuyu köşesine taşıyan Günaydın yazarı Mevlüt Tezel, "Ödül alan sanatçı konuşmasında lince neden olacak malzeme vermemeye dikkat etse bile, bu sefer 'Neden Erdoğan'dan ödül aldın?' diye linç ediliyor. Alıştık bu linçlere!" dedi.
Giriş Tarihi: 16.12.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 10:54
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