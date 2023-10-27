Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti! “35 seneyi bildiğini şahitlerle kanıtlayacağız”

Göksel Özdoğdu ile 62 yıllık evliliği olan Metin Akpınar'ın, 36 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. DNA testi ve mahkeme kararı ile sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturan Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hakkında yapılan eleştirilere isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nebioğlu, "35 seneyi bildiğini de şahitlerle kanıtlayacağız" dedi.