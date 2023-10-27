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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti! “35 seneyi bildiğini şahitlerle kanıtlayacağız”

Göksel Özdoğdu ile 62 yıllık evliliği olan Metin Akpınar'ın, 36 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. DNA testi ve mahkeme kararı ile sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturan Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hakkında yapılan eleştirilere isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nebioğlu, "35 seneyi bildiğini de şahitlerle kanıtlayacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 27.10.2023 11:29
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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti! “35 seneyi bildiğini şahitlerle kanıtlayacağız”

Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti! “35 seneyi bildiğini şahitlerle kanıtlayacağız”

Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya'daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti! “35 seneyi bildiğini şahitlerle kanıtlayacağız”

"KAMERAMANLARI PEŞİMDE GEZDİRİYORMUŞUM"

Duygu Nebioğlu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Hakkında yapılan eleştirilere isyan eden Nebioğlu, şu ifadeleri kullandı:

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti! “35 seneyi bildiğini şahitlerle kanıtlayacağız”

"Peh! Kameramanları peşimde gezdiriyormuşum! Nebioğlu ailesi ve Şener ailesini neden çekmediniz o zaman? Neden konuşturamadınız onları? Ben ortaya çıktıysam, biz ortaya çıktıysak tüm kötülüklere karşı isyan etmiş olduğumuz içindir! 15 yıldır kendisini (Metin Akpınar) ikna etme çabalarım karşısında tabii ki sus payını vermek isteyecekti!"

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu isyan etti! “35 seneyi bildiğini şahitlerle kanıtlayacağız”

"ÖDENEMEYEN SİGORTALARIMI DÜŞÜNÜYORDUM"

"Başka ailelerin elinden tutarken, benim psikolojimi bozarken, kendine gebe bıraktığı konuları nereden bileceksiniz? Başkaları dede, baba derken, Metin babamın üzerinden prim yaparlarken, iş olanakları sağlanırken, izlediklerimden sonra ben uyum sağlayamadığım mesleğimi, ödenmeyen sigortalarımı düşünüyordum!"