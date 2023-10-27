Erdal Özyağcılar’a ölüm tehdidi! Yaptığı iyilik başına dert açtı
Erdal Özyağcılar'ın yaptığı iyilik başına dert açtı! Beşiktaş'ta bir mekanda görevli Oktay T.'nin maddi olarak zor durumda olduğunu söyleyip yardım istemesi üzerine belli aralıklarla maddi yardımda bulunan Erdal Özyağcılar bir süre sonra yardımı kesti. Ancak sonrasında küfür dolu ölüm tehditleri ile karşı karşıya kaldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.10.2023
10:27
Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Beşiktaş'ta gittiği bir mekanda vale olarak çalışan Oktay T. ile tanıştı. 48 yaşındaki adam, maddi olarak zor durumda olduğunu söyleyerek ünlü oyuncudan yardım istedi. Bunun üzerine genç adamı kırmayan Özyağcılar, aylar boyu maddi yardımda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz aya kadar talepleri devam eden gence, artık yardım istememesini söyleyen Özyağcılar iddiaya göre bu kez Oktay T.'nin tehditlerine maruz kaldı;
'Ben hacı hüsrevi yaktım. Ceza-i ehliyetim yok. Allah peygamber dinlemem geçmiş ola' diyerek mesaj gönderdi. Sinkaflı küfürlerin yer aldığı bir de ses kaydı gönderdiği iddia edilen genç, 'Beni engelleme demedim mi sana, yakarım bu dünyayı' şeklinde sözler sarf etti.
'BEN ALKOLİĞİM'
Ünlü oyuncu yaşadıkları sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Oktay T., "Ben İstanbul'da bazı eğlence mekanlarında çalıştım. Erdal Özyağcılar'ı buradan tanıyorum. Kendisinden para talep ettim. Bana 4-5 defa para gönderdi daha sonra tekrar para istedim. Bu kez göndermedi. Telefonumu Ayhan isimli bir kişi alıp Özyağcılar'a küfür etti. Ben alkolik bir insanım, kişilik tedavisi görüyorum. Bu yüzden arayıp aramadığımı hatırlamıyorum. Kendisinden özür dilerim. Gerekirse ondan aldığım parayı iade ederim" diyerek kendisini savundu.
YAĞMA SUÇUNA TEŞEBBÜS ETTİ
İfadesi sonrası Oktay T. hakkında yağmaya teşebbüs ve hakaret suçlarından iddianame düzenlendi.