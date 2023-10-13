13 Ekim 2023, Cuma
Metin Akpınar’ın ikiz çocukları olduğu ortaya çıktı! 10 yıl önce öğrendi kızlarına sahip çıkmadı
82 yaşındaki Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden kızı olduğu ortaya çıktı. 35 yaşındaki Duygu Nebioğlu, bir yıl önce Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı. Haber magazin gündemine bomba gibi düşerken bugün yeni detaylar ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu'nun ikiz kardeşi olduğu, Sevgi Nebioğlu'nun açtığı davanın henüz karara bağlanmadığı öğrenildi. İkizlerin kendilerini evlat edinen bir ailede büyüdüğü anlaşıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 10:44
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