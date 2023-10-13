13 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Metin Akpınar’ın ikiz çocukları olduğu ortaya çıktı! 10 yıl önce öğrendi kızlarına sahip çıkmadı

Metin Akpınar’ın ikiz çocukları olduğu ortaya çıktı! 10 yıl önce öğrendi kızlarına sahip çıkmadı

82 yaşındaki Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden kızı olduğu ortaya çıktı. 35 yaşındaki Duygu Nebioğlu, bir yıl önce Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı. Haber magazin gündemine bomba gibi düşerken bugün yeni detaylar ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu'nun ikiz kardeşi olduğu, Sevgi Nebioğlu'nun açtığı davanın henüz karara bağlanmadığı öğrenildi. İkizlerin kendilerini evlat edinen bir ailede büyüdüğü anlaşıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 10:44
  • 1
  • 15
Metin Akpınar’ın ikiz çocukları olduğu ortaya çıktı! 10 yıl önce öğrendi kızlarına sahip çıkmadı

62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın 35 yaşında bir kızı olduğu ortaya çıktı. Evlilik dışı ilişkiden olan Duygu Nebioğlu, babalık davasını bir yıl önce Antalya Akseki'de açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Metin Akpınar’ın ikiz çocukları olduğu ortaya çıktı! 10 yıl önce öğrendi kızlarına sahip çıkmadı

İKİZ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Dava dün sonuçlandı ve DNA raporuyla Metin Akpınar'ın, Duygu Nebioğlu'nun babası olduğu kesinleşti. Türkiye bu olayı konuşurken Duygu Nebioğlu'nun bir de Sevgi adlı ikizi olduğu ortaya çıktı.

  • 3
  • 15
Metin Akpınar’ın ikiz çocukları olduğu ortaya çıktı! 10 yıl önce öğrendi kızlarına sahip çıkmadı

İKİZLER EVLATLIK VERİLMİŞ

Sevgi Nebioğlu'nun da ayrı bir dava açtığı, üzerinde gizlilik kararı olan bu davanın henüz sonuçlanmadığı belirlendi. Usta oyuncunun biyolojik kızları olduğunu 10 yıl önce öğrendiği de iddia edildi.

  • 4
  • 15
Metin Akpınar’ın ikiz çocukları olduğu ortaya çıktı! 10 yıl önce öğrendi kızlarına sahip çıkmadı

Hikaye 35 yıl önce Metin Akpınar'ın İstanbul'da tanışıp birlikte olduğu kadının ikiz çocuk doğurmasıyla başladı.

  • 5
  • 15
Metin Akpınar’ın ikiz çocukları olduğu ortaya çıktı! 10 yıl önce öğrendi kızlarına sahip çıkmadı

Kadın, bakamadığı bu ikizleri Antalya'da bir köye terk etti. İkizler daha sonra devlet korumasına alındı. Antalya Akseki'de yaşayan öğretmen Özdener Nebioğlu ile eşi Emine Nebioğlu da çocukları olmadığı için 1994'te evlat edinmek üzere yurda başvurdu.