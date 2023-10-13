Metin Akpınar’ın ikiz çocukları olduğu ortaya çıktı! 10 yıl önce öğrendi kızlarına sahip çıkmadı

Kadın, bakamadığı bu ikizleri Antalya'da bir köye terk etti. İkizler daha sonra devlet korumasına alındı. Antalya Akseki'de yaşayan öğretmen Özdener Nebioğlu ile eşi Emine Nebioğlu da çocukları olmadığı için 1994'te evlat edinmek üzere yurda başvurdu.