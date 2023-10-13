Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan 15 yıl sonra şaşırtan itiraf: Bırakmam 30 saniye sürdü

Uzun zamandır oyunculuk yapmayan Atacan, "Setleri özlediniz mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Özlememek mümkün mü? Herkes el üstünde tutuyor sizi orada, ondan özlenir setler. Ticaret hayatında kimse kimseye acımıyor. Oyunculuk kısmında ağasınız. İki işi de başarıyla yapıyorsanız ne güzel. Ama kendi tatilinizi satın almak istiyorsanız, oyunculuk yapmamak en mantıklısı."