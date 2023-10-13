13 Ekim 2023, Cuma
Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan 15 yıl sonra şaşırtan itiraf: Bırakmam 30 saniye sürdü
Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle gönülleri fetheden Pınar Altuğ, özel hayatıyla da en çok konuşulan isimlerden oldu. 2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan güzel oyuncu, sanat dünyasının parmakla gösterilen evliliklerinden birine imza attı. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen çift, bu kez Yağmur Atacan'ın itirafıyla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 13.10.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 11:26
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