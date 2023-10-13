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Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan 15 yıl sonra şaşırtan itiraf: Bırakmam 30 saniye sürdü

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle gönülleri fetheden Pınar Altuğ, özel hayatıyla da en çok konuşulan isimlerden oldu. 2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan güzel oyuncu, sanat dünyasının parmakla gösterilen evliliklerinden birine imza attı. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen çift, bu kez Yağmur Atacan'ın itirafıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 13.10.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 11:26
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Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan 15 yıl sonra şaşırtan itiraf: Bırakmam 30 saniye sürdü

'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturmuştu. Çift, bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

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Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan 15 yıl sonra şaşırtan itiraf: Bırakmam 30 saniye sürdü

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan geçtiğimiz ay evliliklerinde 15 yılı geride bırakmıştı.

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Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan 15 yıl sonra şaşırtan itiraf: Bırakmam 30 saniye sürdü

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman eleştirilen çift, önceki akşam bir etkinliğe katıldı.

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Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan 15 yıl sonra şaşırtan itiraf: Bırakmam 30 saniye sürdü

Uzun zamandır oyunculuk yapmayan Atacan, "Setleri özlediniz mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Özlememek mümkün mü? Herkes el üstünde tutuyor sizi orada, ondan özlenir setler. Ticaret hayatında kimse kimseye acımıyor. Oyunculuk kısmında ağasınız. İki işi de başarıyla yapıyorsanız ne güzel. Ama kendi tatilinizi satın almak istiyorsanız, oyunculuk yapmamak en mantıklısı."

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Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan 15 yıl sonra şaşırtan itiraf: Bırakmam 30 saniye sürdü

"BIRAKMAM 30 SANİYE SÜRDÜ"

Yağmur Atacan oyunculuğu bırakma kararıyla ilgili bir itirafta da bulundu:

"Pınar'la evleneceğimiz gün, sabah saat 7'de gittim eve. Akşama düğün yaptık. Çocuk olduktan sonra ara verdim. İkimizden biri, az kazanan bırakacaktı setleri. Ben bırakayım bari dedim. Bırakma kararı almam 30 saniye sürdü."