Merve Boluğur’un Taha Duymaz pişmanlığı: Göremedim...

"MESAJLARINI GÖREMEDİM, ÇOK ÜZGÜNÜM!"

Taha Duymaz'ın kendisine, "Abla ben de İstanbul'dayım. En çok hangi cafelere gidiyorsun. Umarım karşılaşırız. Seni çok seviyorum" yazdığını yeni fark eden oyuncu, paylaşımına şu sözleri not düştü: