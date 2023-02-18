18 Şubat 2023, Cumartesi
Merve Boluğur’un Taha Duymaz pişmanlığı: Göremedim...
Kardeşleriyle birlikte Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. 12 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Duymaz için baş sağlığı mesajları yağarken bir paylaşım da Merve Boluğur'dan geldi. Merve Boluğur'un, "Göremedim, çok üzgünüm..." sözleriyle yaptığı paylaşım, yürekleri sızlattı. İşte o paylaşım...
Giriş Tarihi: 18.02.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 16:54
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