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Merve Boluğur’un Taha Duymaz pişmanlığı: Göremedim...

Kardeşleriyle birlikte Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. 12 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Duymaz için baş sağlığı mesajları yağarken bir paylaşım da Merve Boluğur'dan geldi. Merve Boluğur'un, "Göremedim, çok üzgünüm..." sözleriyle yaptığı paylaşım, yürekleri sızlattı. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 18.02.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 16:54
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Merve Boluğur’un Taha Duymaz pişmanlığı: Göremedim...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, 10 ilde büyük yıkımlara sebep oldu. On binlerce can kaybının olduğu depremde fenomen Taha Duymaz da hayatını kaybetti.

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Merve Boluğur’un Taha Duymaz pişmanlığı: Göremedim...

Deprem faciasının ilk gününden beri bölgede olan Merve Boluğur, bu süreçte göçük altında bulunan genç fenomen Taha Duymaz'dan gelecek güzel bir haberi bekliyordu, fakat olmadı.

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Merve Boluğur’un Taha Duymaz pişmanlığı: Göremedim...

Merve Boluğur, genç fenomen Taha Duymaz'dan acı haber gelmesinin ardından yaşadığı üzüntüyü dile getiren bir paylaşımda bulundu.

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Merve Boluğur’un Taha Duymaz pişmanlığı: Göremedim...

BİN PİŞMAN OLDU

YouTube kanalı için çektiği yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın kendisine attığı mesajları yeni fark eden Merve Boluğur, ekran görüntüsü alarak o mesajları takipçileriyle paylaştı.

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Merve Boluğur’un Taha Duymaz pişmanlığı: Göremedim...

"MESAJLARINI GÖREMEDİM, ÇOK ÜZGÜNÜM!"

Taha Duymaz'ın kendisine, "Abla ben de İstanbul'dayım. En çok hangi cafelere gidiyorsun. Umarım karşılaşırız. Seni çok seviyorum" yazdığını yeni fark eden oyuncu, paylaşımına şu sözleri not düştü: