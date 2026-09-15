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Altı Üstü İstanbul’da büyük sır açığa çıktı! Melek gerçeği öğrendi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", 14. bölümüyle pazartesi akşamına damga vurdu. Heyecan ve duygunun bir arada yaşandığı bölümde peş peşe gelen sürpriz gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi.

Altı Üstü İstanbul’da büyük sır açığa çıktı! Melek gerçeği öğrendi 1

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan ve duygu dolu 14. bölümüyle pazartesi akşamına damga vurdu. Sürpriz gelişmelerin peş peşe yaşandığı bölüm, izleyicileri ekran başına kilitledi.

Altı Üstü İstanbul’da büyük sır açığa çıktı! Melek gerçeği öğrendi 2

14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek'in ciğerini vermesiyle Naz'ın hayatı kurtuldu. Naklin ardından iki kardeş Hikmet'in evinde kalmaya başlarken Sezen'in planı, yıllardır saklanan gerçeği adım adım ortaya çıkardı.

Altı Üstü İstanbul’da büyük sır açığa çıktı! Melek gerçeği öğrendi 3

"NAZ'IN ANNESİ SEN MİSİN?"

Melek, Naz'ın öz annesinin Fahriye olduğunu ve Soner'in de kendi babası olduğunu öğrendi. Emir ise Soner'i takip ederek Fahriye'nin evine ulaştı ve "Naz'ın annesi sen misin?" diye sordu.

Altı Üstü İstanbul 14. bölüm izle

Altı Üstü İstanbul’da büyük sır açığa çıktı! Melek gerçeği öğrendi 4

Öte yandan Galip, Esra'yı gizlice özel bir kliniğe sevk etti ve ambulansı yaktırarak Uzay'a annesinin öldüğünü düşündürdü.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 15. BÖLÜM FRAGMANI
Altı Üstü İstanbul’da büyük sır açığa çıktı! Melek gerçeği öğrendi 5

Bölümün finalinde Melek'in elindeki kamera kayıtları ve Emir'in duydukları, Fahriye'nin yıllardır sakladığı sırrı açığa çıkardı.

Altı Üstü İstanbul’da büyük sır açığa çıktı! Melek gerçeği öğrendi 6

Melek, öğrendiği gerçekle ne yapacak? Naz, Melek ile kardeş olduklarını öğrenecek mi? Fahriye, Emir'e gerçeği itiraf edecek mi? Peş peşe ortaya çıkan sırlar, "Altı Üstü İstanbul"un yeni bölümüne dair merakı artırdı.

"Altı Üstü İstanbul", her pazartesi saat 20.00'de ATV'de!

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