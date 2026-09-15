"NAZ'IN ANNESİ SEN MİSİN?"

Melek, Naz'ın öz annesinin Fahriye olduğunu ve Soner'in de kendi babası olduğunu öğrendi. Emir ise Soner'i takip ederek Fahriye'nin evine ulaştı ve "Naz'ın annesi sen misin?" diye sordu.

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