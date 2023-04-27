27 Nisan 2023, Perşembe
Mert Ramazan Demir “En büyük travmam” deyip anlattı: Bütün özgüvenimi aldı
Mert Ramazan Demir İbrahim Selim'in programında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Demir'in kaşlarıyla ilgili itirafı izleyenleri güldürdü. "Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri" diyen yakışıklı oyuncu, "O kaşlarımın şekli benim bütün özgüvenimi aldı. Gülerek anlatıyorum ama çok zordu" dedi.
Giriş Tarihi: 27.04.2023 16:21
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