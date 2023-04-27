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Mert Ramazan Demir “En büyük travmam” deyip anlattı: Bütün özgüvenimi aldı

Mert Ramazan Demir İbrahim Selim'in programında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Demir'in kaşlarıyla ilgili itirafı izleyenleri güldürdü. "Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri" diyen yakışıklı oyuncu, "O kaşlarımın şekli benim bütün özgüvenimi aldı. Gülerek anlatıyorum ama çok zordu" dedi.

Giriş Tarihi: 27.04.2023 16:21
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Mert Ramazan Demir “en büyük travmam” deyip anlattı: Bütün özgüvenimi aldı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Mert Ramazan Demir, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.

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Mert Ramazan Demir “en büyük travmam” deyip anlattı: Bütün özgüvenimi aldı

Sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan ünlü oyuncunun kaşlarıyla ilgili itirafı olay oldu.

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Mert Ramazan Demir “en büyük travmam” deyip anlattı: Bütün özgüvenimi aldı

"Kaşlarını alıyor musun?" sorusu yöneltilen oyuncu, "Sizin de böyle bir kaşınız olsa bir el atardınız. Sen beni bir de lisede görecektin" dedi.

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Mert Ramazan Demir “en büyük travmam” deyip anlattı: Bütün özgüvenimi aldı

"BENİM EN BÜYÜK TRAVMALARIMDAN BİRİYDİ"

Oyuncu, "Kaşlarımdan dolayı benimle çok dalga geçiyorlardı. Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri" dedi.

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Mert Ramazan Demir “en büyük travmam” deyip anlattı: Bütün özgüvenimi aldı

Oyuncu, "Liseye giderken bir gün çok fena tutuldum ve makinayla kaşlarımı aldım. Sadece kaşımın kenarları kalmıştı. Yazın fırında çalışırken bir kaşçı abla geldi ve 'Sen bu kaşına ne yaptın?' diye sordu. Bana 'Kaş küser' dedi" ifadelerini kullandı.