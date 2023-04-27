Mert Ramazan Demir “En büyük travmam” deyip anlattı: Bütün özgüvenimi aldı

Mert Ramazan Demir İbrahim Selim'in programında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Demir'in kaşlarıyla ilgili itirafı izleyenleri güldürdü. "Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri" diyen yakışıklı oyuncu, "O kaşlarımın şekli benim bütün özgüvenimi aldı. Gülerek anlatıyorum ama çok zordu" dedi.