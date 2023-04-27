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Bağırsak kanserine yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’den sevindiren haber

Hüsnü Şenlendirici'den kötü haber gelmiş, ünlü klarnetçinin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Bağırsağından 11 santim alınan sanatçı bir süre hastanede tedavi altına alınmıştı. Şenlendirici hastalığı nedeniyle çekimlere ara verdiği programa geri döndü. Hastalığı boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür eden ünlü sanatçı yaşadığı süreçle ilgili olarak "Hayatın önce sağlıktan ibaret olduğunu anladım" dedi.

Giriş Tarihi: 27.04.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 14:44
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Bağırsak kanserine yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’den sevindiren haber

46 yaşındaki ünlü klarnetçiden üzen haber gelmiş, evli iki çocuk babası Şenlendirici'nin kansere yakalandığı öğrenilmişti.

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Bağırsak kanserine yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’den sevindiren haber

Bir süredir rahatsızlık yaşayan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat olmuştu.

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Bağırsak kanserine yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’den sevindiren haber

Doktorların tavsiyesi ile ameliyat masasına yatan iki çocuk babası sanatçı, 7 Nisan'da "Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım" açıklamasını yapmıştı.

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Bağırsak kanserine yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’den sevindiren haber

Sağlık durumu iyiye giden Şenlendirici çekimlere ara verdiği programa geri döndü.

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Bağırsak kanserine yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’den sevindiren haber

Hastalığı boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür eden ünlü sanatçı yaşadığı süreçle ilgili olarak "Hayatın önce sağlıktan ibaret olduğunu insan yaşayınca gerçekten anlıyor...'' diyerek duygularını ifade etti.