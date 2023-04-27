Bağırsak kanserine yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’den sevindiren haber

Doktorların tavsiyesi ile ameliyat masasına yatan iki çocuk babası sanatçı, 7 Nisan'da "Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım" açıklamasını yapmıştı.