27 Nisan 2023, Perşembe
Bağırsak kanserine yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’den sevindiren haber
Hüsnü Şenlendirici'den kötü haber gelmiş, ünlü klarnetçinin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Bağırsağından 11 santim alınan sanatçı bir süre hastanede tedavi altına alınmıştı. Şenlendirici hastalığı nedeniyle çekimlere ara verdiği programa geri döndü. Hastalığı boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür eden ünlü sanatçı yaşadığı süreçle ilgili olarak "Hayatın önce sağlıktan ibaret olduğunu anladım" dedi.
Giriş Tarihi: 27.04.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 14:44
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